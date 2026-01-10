eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2026 19:30

Μπλόκο από... οικοδομικά υλικά

Γράφτηκε από τον

Μπλόκο στο πεζοδρόμιο από οικοδομικά υλικά έχει στηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη συμβολή των οδών Ψαρών και Ξενοφώντος.

Εδώ και πολλές μέρες, οι πεζοί αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα για να περάσουν, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται όλο αυτό. Ας μπουν στην άκρη τα εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, που από ό,τι φαίνεται εκκρεμούν.
Δ.Πλ.

