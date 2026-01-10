Μπλόκο από... οικοδομικά υλικά

Μπλόκο στο πεζοδρόμιο από οικοδομικά υλικά έχει στηθεί τις τελευταίες εβδομάδες στη συμβολή των οδών Ψαρών και Ξενοφώντος.

Εδώ και πολλές μέρες, οι πεζοί αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα για να περάσουν, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται όλο αυτό. Ας μπουν στην άκρη τα εμπόδια μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, που από ό,τι φαίνεται εκκρεμούν.

Δ.Πλ.