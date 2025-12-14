Οι γιορτές δείχνουν τον δρόμο - Η Αρτεμισία στο “κατώφλι” μιας μεγαλύτερης άνθησης

Ένα χωριό με βαθιές ρίζες, αυθεντική αρχιτεκτονική και μοναδικό τοπίο, που παρά τη διακριτική του παρουσία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί της ορεινής Πελοποννήσου. Τις ημέρες των γιορτών η κίνηση ενισχύεται, το ενδιαφέρον από Έλληνες και Ευρωπαίους αυξάνεται, και η περιοχή αναδεικνύει τις δυνατότητές της, υπενθυμίζοντας πως ο Δήμος Καλαμάτας κρύβει κρυφούς άσσους και στην “ορεινή του φαρέτρα”.

Παρ’ όλα αυτά η πραγματική δυναμική της περιοχής θα φανεί σύμφωνα με επαγγελματίες της περιοχής εφόσον στηριχθεί οργανωμένα, με στοχευμένη προβολή και βελτίωση των υποδομών, ώστε η φυσική της γοητεία και η πολιτισμική της αξία να μετατραπούν σε σταθερή αναγνωρισιμότητα. Χτισμένη στα 700 μέτρα, στους πρόποδες του Αγίου Γεωργίου, αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα χωριά του Ταϋγέτου, με ρίζες που χάνονται από την αρχαιότητα έως τον Όμηρο και τον Παυσανία. Αυτή η πολιτισμική κληρονομιά, σε συνδυασμό με το φυσικό του κάλλος, προσδίδει στο χωριό μια ταυτότητα που ξεπερνά τον ρόλο του “περάσματος”, δικαιώνοντας τον χαρακτήρα ενός τόπου με ουσία και ιστορία.

Η Αρτεμισία δεν είναι απλώς ένα από τα “χωριά του Ταϋγέτου”, είναι ένας τόπος που μπορεί -και πρέπει- να αναδειχθεί ως προορισμός, διεκδικώντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι από τον τουρισμό της ορεινής Πελοποννήσου, έτσι ώστε να δώσει ώθηση και σε γειτονικούς οικισμούς.

ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Ο διευθυντής του ξενοδοχείου “Δένθις” Παναγιώτης Παυλάκος ανέφερε πως τα Σαββατοκύριακα του φθινοπώρου κινήθηκαν σε καλούς ρυθμούς, όπως και αρκετά διαστήματα τις καθημερινές. Για τις μέρες των εορτών (Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς) ενημέρωσε πως καταγράφονται πληρότητες που φτάνουν το 100%, με τις κρατήσεις να προέρχονται κατά κύριο λόγο μέσω της Booking από Ευρωπαίους, σε ένα ποσοστό 60%, και την εγχώρια αγορά να εμφανίζει κατ’ επέκταση ενδιαφέρον από Αθήνα και Βόρεια Ελλάδα. Σε ότι έχει να κάνει με τον κύριο παράγοντα της περιοχής που εξασφαλίζει την ανάλογη επισκεψιμότητα, ο κ. Παυλάκος στάθηκε στις καλές κριτικές και βαθμολογίες που έχουν διαμορφωθεί μέσω του διαδικτύου ως προς τις παροχές και τις υποδομές, όντας ενδεχομένως το προαπαιτούμενο ώστε ένας επισκέπτης να μην επιλέξει κάποιον από τους πιο διάσημους χειμερινούς προορισμούς της ορεινής Πελοποννήσου. Μεταφέροντας τις κριτικές πελατών, ο ίδιος ανέφερε πως τείνουν στο γεγονός πως είναι ένας προορισμός για ξεκούραση και ηρεμία, υστερώντας ωστόσο στις σημαντικές εμπειρίες που μπορούν να ανακαλύψουν πέριξ αυτού. “Η ομορφιά της περιοχής είναι δεδομένη, μέσα από μια μεγάλη λεκάνη των κορυφών του δυτικού Ταϋγέτου” σχολίασε, τονίζοντας πως εφόσον η περιοχή ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας, πρέπει να ενισχύει το εορταστικό της προφίλ μέσω του ανάλογου διάκοσμου, ώστε να αποκτήσει τον χαρακτήρα του Χριστουγεννιάτικου προορισμού.

Αναφορικά με τις δράσεις προβολής που τρέχει ο Δήμος, ο Παναγιώτης Παυλάκος εκτίμησε πως η περιοχή δεν έχει αναδειχτεί όπως θα έπρεπε, σχολιάζοντας στο πεδίο αυτό πως στις ταμπέλες της πόλης, που αναφέρονται και κατευθύνουν προς την Σπάρτη, θα μπορούσε να προστεθεί η ένδειξη “Χωριά δυτικού Ταϋγέτου”, όπως συμβαίνει στο Βόλο με την ένδειξη “προς Πήλιο”. Για την Αρτεμισία ως στάση για να μεταβεί κάποιος προς την Καλαμάτα ή την Σπάρτη, ο ίδιος υπογράμμισε πως το χωριό αποτελεί το μέσο της Καστροπολιτείας του Μυστρά και των αξιοθέατων της Μεσσηνίας, με αρκετούς επισκέπτες να επιλέγουν την περιοχή ώστε να κινηθούν μεταξύ των δύο νομών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας προβολής της περιοχής, τo “Δένθις” συμμετείχε στο 12ο Athens International Tourism & Cultural Expo από τις 8-10 Δεκεμβρίου, στο Ζάππειο Μέγαρο, μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κ. Παυλάκος υπενθύμισε πως είναι η δεύτερη φορά όπου το ξενοδοχείο έδωσε το παρών σε ένα τόσο σημαντικό event, βοηθώντας και φέτος να προβληθεί η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα ο δυτικός Ταϋγέτος ως τουριστικός προορισμός. Φέτος μάλιστα, 20 πράκτορες από όλο τον κόσμο επέλεξαν ανάμεσα σε πολλές περιοχές το “Δένθις” για B2B συναντήσεις (Business-to-Business - Προγραμματισμένες επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων). “Οι ξένοι αρχίζουν να δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο. Οι περισσότεροι μετέφεραν την επιθυμία να την επισκεφτούν ως έναν νέο προορισμό, δείχνοντας πως παρά τις όποιες προσπάθειες, η περιοχή μας αποτελεί ακόμα παρθένο μέρος για πολλούς τουρίστες. Ενδεχομένως δεν έχει γίνει ακόμα η δουλειά που θα έπρεπε για ένα τόσο όμορφο μέρος όπως η Πελοπόννησος” συμπλήρωσε.

ΤΟ ΧΙΟΝΙ… ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΟΡΕΞΗ

Από την “σκοπιά” της εστίασης, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας “Κούπιτσα” Θανάσης Θεοδόσης σχολίασε αναφορικά με την επισκεψιμότητα στην περιοχή τον χειμώνα πως καταλυτικό παράγοντα παίζει το χιόνι ώστε να ανηφορίσει περισσότερος κόσμος προς τον Ταϋγέτο, ενώ ευρύτερα μέσα στο χρόνο ο τουρισμός δίνει όπως μας είπε την δική του ώθηση, κυρίως κατά τη διάρκεια της θερινής σεζόν. Για τις μέρες των γιορτών, παρατήρησε πως η πελατεία ενισχύεται από Αθηναίους αλλά και από περιοχές της Μεσσηνίας όπως η Πύλος και η Κορώνη, σχολιάζοντας σχετικά με τις γευστικές προτάσεις που έχουν την τιμητική τους πως ξεχωρίζουν ο κόκορας, το αρνάκι στον ξυλόφουρνο καθώς και τα παϊδάκια.

Σχετικά με την Αρτεμισία και αν βλέπει αύξηση της κινητικότητας χρόνο με το χρόνο ο ίδιος έκανε λόγο για σταθερότητα στις κρατήσεις αλλά και στις αφίξεις της τελευταίας στιγμής, εστιάζοντας στη βελτίωση που χρειάζεται το οδικό δίκτυο -μέσα από μια πιο συχνή συντήρηση- ώστε τα δεδομένα να αλλάξουν προς το καλύτερο. Ο ίδιος, έφερε ως παράδειγμα κλήσεις πελατών που ζητούν διευκρινίσεις για το αν είναι ανοιχτός ο δρόμος ή σε καλή κατάσταση, ώστε να μετακινηθούν με ασφάλεια, δίχως καθυστέρηση.