Στη Δημητσάνα την Τετάρτη η Peloponnese Tourism Academy

Η δράση Peloponnese Tourism Academy συνεχίζεται με τον έβδομο σταθμό της, που θα πραγματοποιηθεί στη Δημητσάνα την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 11 π.μ., με τη φιλοξενία του Δήμου Γορτυνίας στο Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Δημητσάνας, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η δράση φέρει τον τίτλο «Ανάσα Φιλοξενίας» και εστιάζει στην ουσιαστική σύνδεση του επισκέπτη με τον τόπο, αναδεικνύοντας την πολιτιστική κληρονομιά, τη γαστρονομία, τον τοπικό χαρακτήρα, τις παραδόσεις, τη δημιουργική επιχειρηματικότητα και το εύρος εμπειριών που μπορεί να προσφέρει η Γορτυνία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Peloponnese Tourism Academy αποτελεί έναν κύκλο δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων για επαγγελματίες του τουρισμού σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Κάθε στάση προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής αγοράς και περιλαμβάνει εισηγήσεις από ειδικούς και επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και πρακτικά, διαδραστικά εργαστήρια με στόχο την ενίσχυση της εφαρμοσμένης γνώσης και την ανταλλαγή εμπειριών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει ουσιαστικά εργαλεία και δεξιότητες στους ανθρώπους της «πρώτης γραμμής» του τουρισμού – επιχειρηματίες, εργαζόμενους, στελέχη, φορείς και νέους επαγγελματίες – και να συμβάλει στη δημιουργία ενός σταθερού δικτύου διαλόγου και συνεργασίας, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα και τη συνεργατική ανάπτυξη.

Η ημερίδα υλοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Γορτυνίας και του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου Δημητσάνας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.