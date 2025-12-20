Χριστούγεννα: “Μπλόκα” στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής - Στο προσκήνιο οι αστικοί προορισμοί της Πελοποννήσου

Παρότι το ενδιαφέρον για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά εκδηλώθηκε από νωρίς, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς, επηρεαζόμενες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, γεγονός που φαίνεται να λειτουργεί ανασταλτικά στον τελικό προγραμματισμό των εκδρομέων.

Μιλώντας στην “Ε” o πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Κωνσταντίνος Μαρινάκος, ανέφερε πως οι χειμερινοί προορισμοί έχουν βάλει τα γιορτινά τους και περιμένουν να υποδεχτούν τους εκδρομείς για τις μέρες των εορτών. Ο ίδιος ενημέρωσε πως οι προκρατήσεις ξεκίνησαν αρκετά νωρίς και ειδικότερα από τις αρχές Οκτωβρίου, σε μια προσπάθεια του κόσμου αφενός να βρει διαθέσιμα δωμάτια εγκαίρως και αφετέρου να εξασφαλίσει πιο οικονομικές τιμές, καθώς η περίοδος των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς -όσο περνούν οι μέρες- συνδυάζεται με πιο ακριβά πακέτα, σε συνάρτηση με την υψηλή ζήτηση. “Οι κρατήσεις αφορούν και τα δύο τετραήμερα που διαμορφώθηκαν φέτος λόγω των ημερομηνιών κοντά στα Σαββατοκύριακα, ευνοώντας η εξέλιξη αυτή την μεγαλύτερη παραμονή” σημείωσε, γνωστοποιώντας πως υπάρχει ενδιαφέρον και για τις ενδιάμεσες μέρες.

“Στις αρχές Νοεμβρίου είχαμε στους ορεινούς προορισμούς της Πελοποννήσου ένα 60% - 70% προκρατήσεων, ποσοστό που ανέβηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, φτάνοντας στο 75% σε μέση πληρότητα” συνέχισε, τονίζοντας πως κάθε χρόνο οι επαγγελματίες της φιλοξενίας περιμένουν τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, στις οποίες φέτος σημειώθηκε επιβράδυνση, πιθανότατα λόγω των μπλόκων των αγροτών, μη ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να κάνουν τον προγραμματισμό τους. “Αυτή την εβδομάδα οι κρατήσεις υπερβαίνουν το 80%, ποσοστό που αναμένεται να ανέβει” πρόσθεσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του πως το ζήτημα των μετακινήσεων θα λυθεί. Για το αν βάζει σε δεύτερες σκέψεις τους ταξιδιώτες η απουσία ενός βασικού στοιχείου στους ορεινούς προορισμούς, του χιονιού, ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος εκτίμησε πως είναι δευτερεύων παράγοντας. “Σαφώς και το χιόνι είναι ενθαρρυντικό για εξορμήσεις, ωστόσο δεν είναι καθοριστικής σημασίας, μιας και ο κόσμος πλέον συνδυάζει το βουνό με ένα σύνολο δραστηριοτήτων που έχουν να κάνουν με την ύπαιθρο. Είναι κάτι που το παρατηρούμε εντόνως, ειδικά μετά την πανδημία, έχοντας αλλάξει οι τάσεις του ταξιδιού μέσα από βιωματικές εμπειρίες σε ένα όμορφο, φυσικό περιβάλλον. Ειδικά στις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας το τοπίο είναι εξαιρετικό και οι δραστηριότητες ποικίλουν. Αλλωστε, τα δικά μας χιονοδρομικά κέντρα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά σε σχέση με τα αντίστοιχα της βόρειας Ελλάδας, οπότε θεωρώ πως ο κόσμος στρέφεται σε μια φιλοσοφία του προαναφερόμενου τύπου” δήλωσε.

Σχετικά με την κύρια πηγή επισκεπτών της Πελοποννήσου των χειμώνα, ο ίδιος επεσήμανε πως προέρχεται κυρίως από το μητροπολιτικό κέντρο των Αθηνών λόγω της εύκολης και οικονομικής πρόσβασης, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ενδιαφέρον προκύπτει όπως είπε από την κεντρική αλλά και την βόρεια Ελλάδα, σε μικρότερο ποσοστό.

ΣΤΟ ΚΑΔΡΟ ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Σε ότι αφορά την αύξηση που παρουσιάζεται και σε αστικούς προορισμούς, σε πόλεις όπως το Ναύπλιο, η Καλαμάτα και η Τρίπολη, ο κ. Μαρινάκος αναγνώρισε το όμορφο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, όπως και τις αγορές τους αλλά και την ποικιλία σε προτάσεις διασκέδασης. “Οι πόλεις αυτές μπαίνουν στο κάδρο και για άλλους λόγους, όπως για το γεγονός πως είναι πιο οικονομικές σε σχέση με τους ορεινούς προορισμούς” πρόσθεσε, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρωτεύουσα της Αρκαδίας όπου βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον ορεινό όγκο του Μαινάλου.

“Υπάρχει και ένα ποσοστό του κόσμου που επιλέγει να διαμένει στα αστικά κέντρα ως βάση, κάνοντας τις εξορμήσεις του κατ’ επέκταση στους ορεινούς προορισμούς” συμπλήρωσε.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Για ένα ακόμα έτος, ο Τουριστικός Οργανισμός Πελοποννήσου έδωσε το παρών σε σημαντικές εκθέσεις, παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες του τουρισμού την ταυτότητα της περιοχής. Σε ερώτηση για το τι ξεχώρισε ο ΤΟΠ στις συναντήσεις που έγιναν φέτος, ο ίδιος επεσήμανε πως διαπιστώνεται πλέον ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον του κόσμου για την Πελ/σο. “Ειδικά στις διεθνείς εκθέσεις, το κύριο ενδιαφέρον εστιάζεται στο κλασικό πρότυπο που έχει να κάνει με τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά αυτό που εισπράξαμε είναι πως υπάρχει έκδηλο ενδιαφέρον και για νέους προορισμούς με διαφορετικές εμπειρίες, ενδεχομένως πιο απομονωμένους, οι οποίοι δεν είναι κορεσμένοι και φορτισμένοι από κόσμο. Τείνουν στο στοιχείο της φύσης και της αυθεντικότητας, αλλά και στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο (άθληση, περιπέτεια κ.α.), κάτι που μας οδηγεί στην αλλαγή της φιλοσοφίας μας, εστιάζοντας στην ήπια ανάπτυξη και στον αγροδιατροφικό τομέα” σημείωσε, λέγοντας πως παράλληλη βάση πρέπει να δοθεί στην καινοτομία, την τεχνολογία και το περιβάλλον.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ

Τέλος, με βάση τις νέες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφάλειας για τη βραχυχρόνια μίσθωση που εφαρμόζονται με ελέγχους από την 1η Οκτωβρίου, οι επιχειρηματίες στον ξενοδοχειακό κλάδο εξακολουθούν να βλέπουν «γκρίζα σύννεφα» με ανισορροπία, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Κληθείς να σχολιάσει την εξέλιξη γύρω από το θέμα, ο Κωνσταντίνος Μαρινάκος έκανε λόγο για ένα φαινόμενο το οποίο πλέον είναι έκδηλο στην τουριστική αγορά, δείχνοντας πως είναι και λειτουργικό. “Ο ξενοδοχειακός κλάδος, αυτό που επιμένει να λέει όμως είναι πως αυτό το σκέλος δεν μπορεί να μένει αρρύθμιστο από ένα νομοθετικό πλαίσιο. Πρέπει να εγγυάται τις τεχνικές προδιαγραφές αλλά και την ασφάλεια των επισκεπτών, μέσα από όρους ισονομίας απέναντι στους κλάδους της φιλοξενίας, γι’ αυτό και κατά τη γνώμη μας στην παρούσα φάση το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα δεν επαρκεί. Υπολείπεται ενός αυστηρότερου πλαισίου που να εξασφαλίζει την ισορροπία στην τουριστική αγορά, ώστε να μην δημιουργούνται όροι αθέμιτου ανταγωνισμού” πρόσθεσε, εκτιμώντας πως η Πολιτεία θα πρέπει να πάρει μια απόφαση για το κατά πόσο η βραχυχρόνια μίσθωση είναι μια οικονομία διαμοιρασμού ή όχι, ώστε να καταστεί σαφές αν ισχύουν οι ανάλογες προδιαγραφές.