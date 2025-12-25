Καραλής για αγροτικές κινητοποιήσεις: “Σε αδιέξοδη πορεία ο τουρισμός χωρίς τον πρωτογενή τομέα”

Τη θέση ότι ο τουρισμός δεν μπορεί να πορεύεται αποκομμένος από τον πρωτογενή τομέα εκφράζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής, με γραπτή παρέμβαση του, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Όπως επισημαίνει, η απουσία εθνικής στρατηγικής και η παράλληλη, ασύνδετη πορεία των δύο κλάδων εγκυμονεί κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων και απορρίπτει λογικές κοινωνικού αυτοματισμού.

Ακολουθεί ολόκληρη η γραπτή δήλωση του κ. Κάραλη :

«Η “μοναχική” πορεία του τουρισμού μπορεί να αποβεί αδιέξοδη, αν δεν συνοδεύεται από τον πρωτογενή τομέα. Η συμπόρευσή τους σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, μπορεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα χάρη στον πλούτο της γης, της ιστορίας, του πολιτισμού και του μοναδικού της θαλάσσιου και χερσαίου χώρου και του οικοσυστήματος. Είναι απορίας άξιο πώς όχι μόνο έχουν αφεθεί και οι δύο κλάδοι να πορεύονται μόνοι, αλλά, το χειρότερο, να πορεύονται χωρίς εθνική στρατηγική.

Οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας διαχρονικά δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της μελισσοκομίας, που αποτελούν την πρώτη ύλη της γαστρονομίας, η οποία με τη σειρά της συμπληρώνει το πολιτιστικό απόθεμα της πατρίδας μας. Και, όπως δείχνουν τα τελευταία γεγονότα, δεν έχει γίνει αντιληπτή η πραγματική διάσταση των προβλημάτων που απειλούν την παραγωγή, στερώντας, πέρα από τις εξαγωγές, ένα ισχυρό “όπλο” από τη φαρέτρα του ελληνικού τουρισμού.

Με αυτή τη λογική, εμείς οι επαγγελματίες του τουρισμού δεν μπορούμε να μένουμε αδιάφοροι στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που ζουν μεν από την πλούσια πανίδα και χλωρίδα της χώρας, αλλά χωρίς κατεύθυνση, χωρίς στόχο και χωρίς προσαρμογή στα δεδομένα που διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση.

Είναι τα ίδια δεδομένα που αφορούν και το τουριστικό προϊόν, η διαμόρφωση του οποίου απαιτεί επίσης ανάλογες προσαρμογές. Και είναι όλα όσα μας λείπουν. Αυτά ζητάμε. Σε αυτά εμμένουμε. Και για αυτά οφείλουμε, ως συλλογικοί φορείς του τουρισμού, να αναλάβουμε τις αναγκαίες διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες, αναδεικνύοντας τα προβλήματα και προβάλλοντας όσα συνδέονται με την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος. Οι πρωτοβουλίες του κοινωνικού αυτοματισμού οδηγούν σε αδιέξοδα».