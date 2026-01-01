Στο Ραπτόπουλο εξόρμησε ο “Ευκλής”

Οι φυσιολάτρες του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας ''Ο Ευκλής'' εξόρμησαν την τελευταία Κυριακή του έτους στο Ραπτόπουλο Τριφυλίας, προσκαλεσμένοι από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Ραπτοπουλαίων Αναστάσιο Γυφτάκη, για να τους ξεναγήσει σε ένα εξαιρετικό, παλιό μονοπάτι 8,6 χλμ., που διανοίχτηκε φέτος το καλοκαίρι από τους ντόπιους κατοίκους.

Το μονοπάτι αυτό που είχε να περπατηθεί εδώ και 40 χρόνια, συνέδεε τα παλιά χρόνια το χωριό Ραπτόπουλο με το χωριό Παλαιά Βρύση ή Ασούτενα.

Αποτελεί δε, μέρος του μονοπατιού Messinia Trail, το οποίο αποτελεί τμήμα του Peloponnese Trail. Το μονοπάτι ξεκινά από τις Πηγές, τα Κανάλια με τα πολλά τρεχούμενα νερά στου Ραπτόπουλου, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του είναι σκιώδες με πολύ οργιώδη βλάστηση και αιωνόβια δέντρα. “Δυστυχώς άλλη μια φορά επιβεβαιώνουν οι πεζοπόροι ότι τα χωριά της Μεσσηνίας έχουν ερημώσει. Στο χωριό Ασούτενα κατοικεί μόνο ένας κάτοικος, ο κτηνοτρόφος Δημήτριος Στασινόπουλος, που μας υποδέχτηκε με χαρά και μίλησε για το χωριό του” τονίζεται από τον Ευκλή. Με το πέρας της πεζοπορίας οι συμμετέχοντες στην πεζοπορία τίμησαν τον Χιλίαρχο Αναστάσιο Γυφτάκη από του Ραπτόπουλου, καταθέτοντας ένα στεφάνι στο Ηρώο του. Ο Αγωνιστής του 1821 έπεσε ηρωικά μαζί με τον Παπαφλέσσα στο Μανιάκι. Στην συνέχεια ξεναγήθηκαν στο ανακαινισμένο παλαιό ελαιοτριβείο του χωριού, που οι κάτοικοι συγκέντρωσαν, για να διαφυλάξουν τα παλιά αντικείμενα της καθημερινής ζωής, λειτουργώντας ένα εξαιρετικό Λαογραφικό Μουσείο.

Η πρόεδρος του ''Ευκλή'' Ελένη Οικονομοπούλου στην μνήμη των γονιών της πρόσφερε μια μεγάλη, χειροποίητη κουρελού στο Λαογραφικό Μουσείο. Τέλος η επίσκεψη των πεζοπόρων στο χωριό Ραπτόπουλο έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο.

Αποχαιρέτησαν το 2025 ανταλλάσσοντας ευχές για την νέα χρονιά, πίνοντας ντόπιο κρασί και γευόμενοι τα κεράσματα από τους φιλόξενους κάτοικους και μέλη του δραστήριου Πολιτιστικού Συλλόγου.