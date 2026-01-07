Μεσσηνία: Στους 52 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για το 2026 από τους New York Times

Σημαντική διεθνή διάκριση καταγράφει η Μεσσηνία, η οποία κατατάσσεται στην 38η θέση της ετήσιας λίστας «52 Places to Go This Year» των New York Times για το 2026.

Πρόκειται για έναν από τους πιο έγκυρους και επιδραστικούς θεσμούς στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη, που κάθε χρόνο αναδεικνύει προορισμούς με ξεχωριστή πολιτιστική, φυσική και ταξιδιωτική αξία.

Η συντακτική ομάδα των New York Times εστιάζει στη μοναδική συνάντηση αρχαίου μύθου, ζωντανής παράδοσης και σύγχρονης παγκόσμιας προβολής που προσφέρει η Μεσσηνία. Όπως σημειώνεται, η περιοχή αναμένεται να βρεθεί στο διεθνές προσκήνιο το καλοκαίρι του 2026, με αφορμή την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής μεταφοράς της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, σκηνές της οποίας γυρίστηκαν σε εμβληματικά τοπία της περιοχής, όπως το Κάστρο της Μεθώνης, το Σπήλαιο του Νέστορα και η παραλία της Βοϊδοκοιλιάς.

Πέρα όμως από το κινηματογραφικό ενδιαφέρον, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Μεσσηνία «είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα φυσικό σκηνικό». Τα χωριά της συνεχίζουν να παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο με παραδοσιακές μεθόδους, οι ταβέρνες διατηρούν συνταγές αιώνων, ενώ η ακτογραμμή της παραμένει ήρεμη και αυθεντική, σε αντίθεση με άλλους δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς που αντιμετωπίζουν έντονη τουριστική πίεση. Οι New York Times αναφέρονται επίσης στις δυνατότητες για πεζοπορία με θέα στο Ιόνιο, στην εξερεύνηση χωριών που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον μαζικό τουρισμό και στα πεντακάθαρα νερά της περιοχής.

Η ένταξη της Μεσσηνίας στη λίστα «52 Places to Go This Year» για το 2026 την τοποθετεί δίπλα σε προορισμούς από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και τη μοναδική τους ταυτότητα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της περιοχής ως διεθνούς προορισμού υψηλής ποιότητας και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο ταξιδιωτικό χάρτη.

Η λίστα «52 Places to Go This Year» των New York Times για το 2026 περιλαμβάνει συνολικά 52 προορισμούς από όλο τον κόσμο και όλες τις ηπείρους, αποτυπώνοντας τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και την αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών. Εκτός από τη Μεσσηνία, στο αφιέρωμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Ιαπωνία (Οσάκα και περιφέρεια Κανσάι), η Νότια Κορέα (Μπουσάν), η Ινδία (Γκουτζαράτ), η Κίνα (Σιντζιάνγκ), η Αυστραλία (Δυτική Αυστραλία), η Νέα Ζηλανδία (Νότιο Νησί), η Ιταλία (Σαρδηνία), η Ισπανία (Ανδαλουσία), η Γαλλία (Νορμανδία), η Ιρλανδία, η Σκωτία, η Νορβηγία, η Γερμανία (Λειψία), η Πορτογαλία (Αζόρες), η Κροατία, η Τουρκία (Καππαδοκία), το Μαρόκο, η Τυνησία, η Νότια Αφρική, η Τανζανία, η Κένυα, οι Ηνωμένες Πολιτείες (με προορισμούς όπως η Αλάσκα, η Νέα Ορλεάνη και η Καλιφόρνια), ο Καναδάς, το Μεξικό, η Κολομβία, το Περού, η Βραζιλία, η Χιλή, η Αργεντινή, καθώς και νησιωτικοί προορισμοί στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.