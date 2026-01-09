Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Τη Δευτέρα η συζήτηση για τα έργα στο Στάδιο

Την απόφαση ένταξης της πράξης “Βελτίωση – αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας”, στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόκειται να αποδεχθεί η Δημοτική Επιτροπή της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί.

Πρόκειται για την χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ, από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να υλοποιηθεί το σημαντικό έργο βελτίωσης - αναβάθμισης υποδομών του Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας, ώστε να μπορεί να αγωνιστεί σε αυτό η ομάδα της ΠΑΕ Καλαμάτα, σε περίπτωση που ανέβει στη Superleague.

Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 8 Δεκεμβρίου, όπου εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης του Δήμου στο ΠΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό αποκλειστικά οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση - αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Σταδίου, είχε επισημανθεί ότι “η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας περιλαμβάνει δύο υποέργα: 1) Τη λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Σταδίου, προϋπολογισμού 1.550.000 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Κατασκευή κι εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού του σταδίου. Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου που θα καλύπτει τμήμα της νότιας κερκίδας θεατών, που θα περιλαμβάνει και την μεταλλική βάση έδρασης των νέων δημοσιογραφικών θεωρείων. Κατασκευή κι εγκατάσταση νέων δημοσιογραφικών θεωρείων στη νότια κερκίδα.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κατασκευές θα είναι πλήρως ανεξάρτητες στατικά από τις υπάρχουσες κατασκευές. 2) Προμήθεια κι εγκατάσταση λειτουργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 446.400 με ΦΠΑ. Περιλαμβάνονται: Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών (CCTV). Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εισόδου θεατών (τουρνικέ), με ηλεκτρονικό έλεγχο εισιτηρίων. Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών περιβάλλοντος χώρου – περιφράξεις – καλύψεις”. *Στη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας η Δημοτική Επιτροπή, μεταξύ άλλων θεμάτων, αναμένεται ακόμα: Να αποδεχθεί την απόφαση ένταξης της πράξης “Ανέγερση νέου κτηρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας”, στο πρόγραμμα “Πελοπόννησος 2021-2027”. Να εγκρίνει την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το 2026.