«Ο Ευκλής» καλωσόρισε το 2026 στην κορυφή του Λυκούρειου Ορους

Ο Σύλλογος Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής» καλωσόρισε το 2026 ανεβαίνοντας στην κορυφή του Λυκούρειου Ορους, στον Αι Γιώργη, υπό την καθοδήγηση του Γεωργίου Μασουρίδη.

Η ομάδα των 34 ατόμων απόλαυσε τη θέα στον Μεσσηνιακό Κόλπο και έκοψε την πίτα της, με το φλουρί να κερδίζει η Ευαγγελία Παυλοπούλου.

Χαρακτηριστικά, το μέλος του «Ευκλή», Αλεξάνδρα Σούμα, αναφέρει: «Μια υπέροχη ανάβαση στο Λυκούρειο Ορος του Ταΰγετου, εκεί όπου η πέτρα συναντά τον ουρανό και η σιωπή μιλά πιο δυνατά από κάθε λέξη. Κάθε βήμα και μια ανάσα ελευθερίας, κάθε στροφή και μια εικόνα άγριας ομορφιάς.

Ο Ταΰγετος δεν κατακτιέται· σε δέχεται, σε δοκιμάζει και, στο τέλος, σου χαρίζει τη θέα που σε κάνει να νιώθεις μικρός και ταυτόχρονα γεμάτος. Φύση αυθεντική, μονοπάτια γεμάτα ιστορία και μια ανάβαση που μένει χαραγμένη στην ψυχή».