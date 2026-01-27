Στοίχημα ο τουρισμός της Πελοποννήσου: Υποδομές, εξωστρέφεια και νέα προϊόντα - Εργαλεία και επενδύσεις για έναν βιώσιμο προορισμό

Την ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού και άμεσων παρεμβάσεων για την ουσιαστική τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου και ειδικά της Μεσσηνίας υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρης Καραλής στην ομιλία του, με αφορμή την εκδήλωση για την κοπή της πίτας της Ενωσης το βράδυ της Δευτέρας, στο Elite City Resort.

Όπως ανέφερε, η νέα χρονιά συνδυάζεται μεν με αισιοδοξία και δύναμη, σε ένα ωστόσο αβέβαιο και ανασφαλές διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς γεωπολιτικές αναταραχές και οικονομικές πιέσεις που επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα και τη διάθεση για ταξίδια. Παρά τις δυσκολίες, εκτίμησε ότι οι προοπτικές του παγκόσμιου τουρισμού για το 2026 παραμένουν θετικές, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, η διεθνής τουριστική κίνηση αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% έως 4% σε σύγκριση με το 2025, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση των γεωπολιτικών συγκρούσεων. Ο κ. Καραλής σημείωσε ότι τα συμπεράσματα αυτά επιβεβαιώνονται από τον Δείκτη Εμπιστοσύνης στον Τουρισμό των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τον οποίο το 58% των εμπειρογνωμόνων προβλέπει καλύτερη ή πολύ καλύτερη απόδοση το 2026, ενώ το 31% αναμένει παρόμοια αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, υπογράμμισε πως οι οικονομικοί παράγοντες, το υψηλό κόστος ταξιδιού και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι συνιστούν τις βασικές προκλήσεις για τον διεθνή τουρισμό.

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, τόνισε ότι η χώρα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές για ταξίδια στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση προτίμησης για ταξίδια στο εξωτερικό για τις αγορές της Γερμανίας και της Ιταλίας, στην 4η θέση για τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και στην 6η για την Ισπανία, παρουσιάζοντας μάλιστα βελτίωση σε σχέση με το 2024 στη βρετανική και την ισπανική αγορά. Εστιάζοντας στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στη Μεσσηνία, ο Πρόεδρος της Ένωσης υπογράμμισε ότι η περιοχή εξακολουθεί να απολαμβάνει μόλις το 2% των συνολικών εισπράξεων του ελληνικού τουρισμού, γεγονός που τη διατηρεί χαμηλά σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε, η υστέρηση αυτή δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή την ελκυστικότητα του προορισμού, αλλά με την απουσία μακρόχρονου στρατηγικού σχεδιασμού, τη σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση βασικών έργων υποδομής –όπως το αεροδρόμιο και οι οδικοί άξονες– και τη μη έγκαιρη προσαρμογή στις διεθνείς τάσεις της τουριστικής ζήτησης. Χρησιμοποιώντας τη μεταφορά ενός «αγκυροβολημένου καραβιού», εκτίμησε ότι η περιοχή διαθέτει πλούσιο φυσικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό κεφάλαιο, αλλά παραμένει στάσιμη επειδή δεν έχει χαράξει σαφή πορεία ανάπτυξης.

Υπογράμμισε δε, ότι η έξοδος από αυτή τη στασιμότητα προϋποθέτει την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την εγκατάλειψη του μοντέλου των δύο μηνών, το οποίο –όπως σημείωσε– δεν διασφαλίζει ούτε τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων ούτε την ουσιαστική στήριξη της τοπικής οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη γαστρονομία, επισημαίνοντας ότι τα τοπικά προϊόντα και η μεσογειακή διατροφή αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Όπως ανέφερε, βιώσιμος τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, εστίασης και υπηρεσιών, αλλά και οι παραγωγοί που στηρίζουν το τοπικό τουριστικό οικοσύστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην ανάγκη ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός, ο οικοτουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας, ο θαλάσσιος και ο τουρισμός εμπειρίας, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπως η Καλαμάτα, η Πύλος και η Κορώνη.

Όπως υπογράμμισε, μόνο μέσα από κανόνες και ισορροπία μπορεί να επιτευχθεί πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Κλείνοντας, αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα θετικά στοιχεία αξιολόγησης της Πελοποννήσου από τους επισκέπτες, με βαθμολογίες άνω του 9/10 σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία και οι θαλάσσιες εμπειρίες, σημειώνοντας ότι η πραγματική αξία του προορισμού έρχεται σε αντίθεση με τη χαμηλή προτεραιότητα που φαίνεται να του αποδίδεται σε επίπεδο πολιτικής στήριξης. «Το καράβι μπορεί να ξεκινήσει», κατέληξε, «αρκεί να αποκτήσει στόχο, πυξίδα και καπετάνιο».

ΠΤΩΧΟΣ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο τουρισμός στην Πελοπόννησο κατέγραψε την περασμένη χρονιά ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με τον μέσο όρο της χώρας, γεγονός που, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, αν μπορεί να επαναλαμβάνεται σε ετήσια βάση, θα δώσει στην περιοχή τη δυνατότητα να προσεγγίσει το επιθυμητό επίπεδο ωριμότητας και ανταγωνιστικότητας ως προορισμός. Αναφερόμενος στον σχεδιασμό για το 2026, ο κ. Πτωχός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι προϋπολογισμοί για τον τουρισμό έχουν διπλασιαστεί. Η Περιφέρεια, όπως σημείωσε, επενδύει συστηματικά στη συμμετοχή σε διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις, όπου προβάλλονται μεταξύ άλλων τα τοπικά προϊόντα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην εκπαίδευση, στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και στη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το εγχείρημα «Peloponnese Trails», το μεγαλύτερο οργανωμένο δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στην Ελλάδα, συνολικού μήκους άνω των 2.000 χιλιομέτρων, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές του καλοκαιριού. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το Παρατηρητήριο Κλιματικής Προσαρμογής, ένα εμβληματικό έργο με έδρα την Καλαμάτα. Ο ίδιος μίλησε επίσης για το «Peloponnese Festival», μια νέα πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου που θα ξεκινήσει το 2026 και φιλοδοξεί να ενώσει τις εμπειρίες της περιοχής –από τις τέχνες και τη γαστρονομία έως τη φύση– κάτω από ένα κοινό πλαίσιο, καθώς και για τη φιλοξενία του Ράλλυ Ακρόπολις στην Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διακυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι για πρώτη φορά η Περιφέρεια επιχειρεί να οργανώσει τον σχετικό μηχανισμό με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Στο ίδιο μήκος κύματος, στάθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης ολόκληρου του ψηφιακού οικοσυστήματος που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια, φέρνοντας ως παραδείγματα τις πλατφόρμες Peloponnese Connect και Visit Peloponnese. Σε ό,τι αφορά τις συνέργειες και τη διάδραση της Περιφέρειας με την αγορά, ο κ. Πτωχός αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε σε πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών κινήσεων, τόσο για νέες όσο και για υφιστάμενες επιχειρήσεις, σημειώνοντας πως «κατατέθηκαν περίπου πέντε με έξι φορές περισσότερες προτάσεις από αυτές που μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε». Όπως εξήγησε, αυτό δημιουργεί την ανάγκη διεκδίκησης υπερδέσμευσης πόρων, προκειμένου να στηριχθούν περισσότερες επενδύσεις. Παράλληλα, έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία και στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, από το οποίο προέκυψαν σημαντικές επιχειρηματικές προτάσεις στον τομέα του τουρισμού.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες υποδομές, τόνισε ότι η Πελοπόννησος είναι η μόνη από τις 13 Περιφέρειες της χώρας που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και συντήρησης για το σύνολο του δικτύου, συνολικού ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα προγράμματα «τρέχουν» και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ενώ προωθούνται και υποδομές που συνδέονται με το περιβάλλον, οι οποίες για χρόνια παρέμεναν ανενεργές, όπως το έργο στρατηγικής σημασίας για την προστασία του Μονοπατιού της Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο. «Πολύ σύντομα θα κάνουμε κάτι αντίστοιχο και για την περιοχή της νοτιοδυτικής Μεσσηνίας», γνωστοποίησε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί πλέον καθοριστικό κριτήριο επιλογής προορισμών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υλοποίηση έργων σε πολλούς τομείς. «Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε κάθε μεγάλο έργο που ήταν αδρανοποιημένο για πάρα πολλά χρόνια και να πετύχουμε καλύτερη διακυβέρνηση», σημείωσε, αναδεικνύοντας ως βασική πρόταση τη δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων για όλη την Περιφέρεια, με στόχο την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της διαχείρισης. Στο σκέλος των επενδύσεων, ο κ. Πτωχός υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου ήταν μία από τις δύο Περιφέρειες της χώρας που δεν διέθεταν Χωροταξικό Σχεδιασμό. «Τον κάναμε, υπάρχει πλέον εδώ και έναν χρόνο. Δεν είναι τέλειος, αλλά υπάρχει και μπορούμε να τον βελτιώσουμε, κάνοντας πολλά πράγματα πιο εύκολα και πιο γρήγορα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ολοκληρώθηκαν και ειδικά, τοπικά και πολεοδομικά σχέδια, τα οποία μπορούν να διευκολύνουν την υποδοχή επενδύσεων, παρά τα προβλήματα και τις αγκυλώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στα ζητήματα που θα προκύψουν από την έγκριση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, όπως στην περίπτωση του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στάθηκε στην καθοριστική συμβολή των επιχειρηματιών του κλάδου, εκτιμώντας ότι μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην επόμενη ημέρα του τουρισμού και να στηρίξουν τα νέα βήματα που επιχειρούνται για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.

PELOPONNESE CONNECT: ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον Ειδικό Σύμβουλο Τουρισμού της Περιφέρειας Νίκο Στακιά η ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Peloponnese Connect», ένα νέο εργαλείο που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο δικτύωσης και συντονισμού του τουριστικού οικοσυστήματος της περιοχής. Το Peloponnese Connect αποτελεί την επίσημη ψηφιακή πλατφόρμα Business to Business του Visit Peloponnese και έχει ως βασικό στόχο την οργάνωση, τη διαφάνεια, τον συντονισμό και τη διαχείριση των τουριστικών δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Μέσω της πλατφόρμας διασφαλίζεται ενιαία και θεσμική ενημέρωση των επαγγελματιών, ενώ υποστηρίζεται η συμμετοχή τους σε δράσεις, προγράμματα, καμπάνιες και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας της Περιφέρειας.

Η πλατφόρμα λειτουργεί σε δύο επίπεδα: το front-end, που αποτελεί το σημείο πληροφόρησης, διάδρασης και δήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις, και το back-end CRM, το οποίο συνιστά τον επιχειρησιακό πυρήνα διαχείρισης της σχέσης της Περιφέρειας με το τουριστικό οικοσύστημα. Μέσω του CRM επιτυγχάνεται η ενιαία καταγραφή επιχειρήσεων και επαφών, η παρακολούθηση συμμετοχής σε δράσεις και καμπάνιες, η πολυκαναλική επικοινωνία και η τεκμηρίωση δεδομένων που υποστηρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό. Το Peloponnese Connect λειτουργεί παράλληλα ως ενιαίος κόμβος πληροφόρησης, συγκεντρώνοντας προσκλήσεις, επίσημες ανακοινώσεις, open calls, εκθέσεις, roadshows, fam trips και εκπαιδευτικές δράσεις, ενώ παρέχει ενιαίο business calendar με δυνατότητα φιλτραρίσματος ανά θεματική, αγορά και γεωγραφική περιοχή. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη διαβούλευση, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και φορείς να καταθέτουν απόψεις και προτάσεις που τεκμηριώνουν στρατηγικές αποφάσεις. Στις προοπτικές της πλατφόρμας περιλαμβάνεται η ενίσχυση της B2B διασύνδεσης, η στοχευμένη σύζευξη επιχειρήσεων με tour operators και agents, αλλά και η αξιοποίηση δεδομένων σε συνεργασία με το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης. Όπως επισημάνθηκε, το Peloponnese Connect φιλοδοξεί να αποτελέσει τη βάση για έναν πιο συντονισμένο, εξωστρεφή και τεκμηριωμένο τουριστικό σχεδιασμό, ενισχύοντας τη συλλογική δράση σε επίπεδο Περιφέρειας.