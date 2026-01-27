Ενωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας: Ο προοπτικές του τουρισμού και η προσμονή της “Οδύσσειας” (βίντεο-φωτογραφίες)

Με προβληματισμούς για την επόμενη ημέρα του τουρισμού, αλλά και με ανάλυση των προοπτικών που ανοίγονται από τη νέα χρονιά, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο Elite City Resort.

Η βραδιά είχε έντονο συμβολισμό, καθώς το σκηνικό πλαισιώθηκε από το καράβι του Οδυσσέα και το μήνυμα «Αναμένοντας την Οδύσσεια. Υπερπαραγωγή του Christopher Nolan», υπογραμμίζοντας την προσμονή για τη διεθνή προβολή της Μεσσηνίας μέσα από τη νέα κινηματογραφική παραγωγή. Πριν την κοπή της πίτας, χαιρετισμούς και ομιλίες απηύθυναν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας, Δημήτρης Καραλής, καθώς και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Και οι δύο έθεσαν επί τάπητος κρίσιμα στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την πορεία του τουρισμού, τόσο σε επίπεδο Μεσσηνίας όσο και συνολικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εστιάζοντας στις προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της επόμενης περιόδου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου «Peloponnese Connect», ένα νέο και χρήσιμο εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της δικτύωσης, της εξωστρέφειας και της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.