Πεζοπορία του Ορειβατικού σε Αρφαρά και Πήδημα

Η πορεία θα ξεκινήσει από το χωριό Πήδημα, με πρώτο προορισμό το κάστρο του χωριού, σε υψόμετρο περίπου 180 μέτρων. Από το σημείο αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την εντυπωσιακή θέα προς τον Μεσσηνιακό κόλπο και τα γύρω ορεινά συγκροτήματα, ανταμείβοντας την ανάβαση. Στη συνέχεια, η ομάδα θα ακολουθήσει μονοπάτι που διασχίζει τον ορεινό όγκο Συρρόκα – Βόρειος Ταΰγετος, ανατολικά των Αρφαρών, με τελικό προορισμό το χωριό. Μετά την ολοκλήρωση της πεζοπορίας, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα των Αρφαρών, καθώς και επίσκεψη στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αρφαρών «Ιωάννης Κ. Ζαλαχώρης».

Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως εύκολη,βαθμός δυσκολίας 1, και είναι κατάλληλη για αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση. Η συνολική διάρκεια της πορείας υπολογίζεται σε περίπου τέσσερις ώρες. Η αναχώρηση έχει προγραμματιστεί για τις 8.30 το πρωί από τα γραφεία του Συλλόγου. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Κωνσταντίνο Δημόπουλο στο τηλέφωνο 6944890400.