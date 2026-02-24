eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026 12:25

Το κρουαζιερόπλοιο «Viking Star» στο λιμάνι της Καλαμάτας με 927 επιβάτες

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το κρουαζιερόπλοιο Viking Star, μεταφέροντας 927 επιβάτες και 471 μέλη πληρώματος.

Η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 14ήμερης μεσογειακής κρουαζιέρας με τίτλο «Mediterranean & Adriatic Odyssey», η οποία συνδέει σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μεσσηνία, αρκετοί επισκέπτες συμμετείχαν σε οργανωμένες εκδρομές και ξεναγήσεις σε σημαντικούς αρχαιολογικούς και ιστορικούς προορισμούς της περιοχής, όπως το Παλάτι του Νέστορα στην Πύλο, η Αρχαία Μεσσήνη και ο Μυστράς. Αρκετοί επισκέπτες επέλεξαν να επισκεφθούν το ιστορικό κέντρο της πόλης.

"Η άφιξη του πλοίου συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης της περιοχής, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τα αξιοθέατα, την ιστορία και την τοπική γαστρονομία της Μεσσηνίας, πριν τον απόπλου του για τον επόμενο προορισμό του" τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας.

