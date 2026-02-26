Ιστορική περιήγηση στο Ναύπλιο συνδιοργανώνουν την Κυριακή η ομάδα «Πάμε βόλτα» και η Κοιν.Σ.Επ. «Εθος Πελοποννήσου», με αφορμή τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια (1776).

Ο Τάσος Χατζηαναστασίου, Δρ. Νεότερης Ιστορίας, θα δείξει στους συμμετέχοντες τα τοπόσημα που συνδέονται με την παρουσία του Κυβερνήτη στην πόλη. Η αναχώρηση από Καλαμάτα θα γίνει στις 8 π.μ. Δηλώσεις συμμετοχής στο 6970347650.