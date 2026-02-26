Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Στοφόρου

Την εκδήλωση διοργανώνουν τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά και η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας. Οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α' και Β' Λυκείου θα παρουσιάσουν το βιβλίο μέσα από δημιουργικές εργασίες που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια της συντροφικής ανάγνωσης. Μέσα από δραματοποιήσεις, εικαστικές και ψηφιακές προσεγγίσεις, κριτικές αναγνώσεις και πρωτότυπες παρεμβάσεις, οι έφηβοι αναδεικνύουν τη λογοτεχνία ως πεδίο στοχασμού, διαλόγου και ουσιαστικής επικοινωνίας. Η βραδιά είναι ανοιχτή στο κοινό. Αύριο, Παρασκευή, ο συγγραφέας θα επισκεφθεί τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, όπου θα συνομιλήσει με τους μαθητές για το έργο του, τη συγγραφική διαδικασία και τη δύναμη της αφήγησης. Η συνάντηση αυτή αποτελεί την κορύφωση της φιλαναγνωστικής δράσης και συνιστά μια σημαντική εμπειρία βιωματικής μάθησης, ενισχύοντας τη σχέση των νέων με το βιβλίο και τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.