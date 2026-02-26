Γερμανία: Εντοπίστηκε η 16χρονη Λόρα που αγνοείται από τον Ιανουάριο

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η 16χρονη Λόρα που αγνοείεται εδώ και 1,5 μήνα, όταν το έσκασε από το σπίτι της στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida, η 16χρονη εντοπίστηκε στη Γερμανία και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γερμανικές αστυνομικές αρχές ενημέρωσαν τις ελληνικές για την εξέλιξη.

Είχε εντοπιστεί το σήμα του κινητού της πριν από δύο εβδομάδες

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες οι γερμανικές αρχές είχαν εντοπίσει στο σήμα του κινητού της 16χρονης στο Βερολίνο. Αυτό που είχαν καταφέρει να μάθουν είναι ότι το κινητό το χρησιμοποιούσε γυναίκα, χωρίς ωστόσο να μπορέσουν να μάθουν αν ήταν η ίδια η Λόρα. Το τελευταίο στίγμα ήταν στις 9 Φεβρουαρίου ακολούθως η επισύνδεση στο κινητό της 16χρονης σταμάτησε καθώς ο εισαγγελέας στη Γερμανία που ασχολήθηκε με την υπόθεση έκρινε ότι δεν τίθεται θέμα αρπαγής.

Η 16χρονη Λόρα εξαφανίστηκε περί τα μέσα Ιανουαρίου από το σπίτι της στο Ρίο της Πάτρας.

Η ανήλικη έφτασε στην Αθήνα, βρέθηκε στις περιοχές του Ζωγράφου και της Ομόνοιας και στην συνέχεια να αναχώρησε με πτήση για την Γερμανία, στις 8 Ιανουαρίου. Κατάφερε μάλιστα να διαφύγει... αριστοτεχνικά αφού χρησιμοποίησε κρυπτογραφημένες εφαρμογές για τις επικοινωνίες της, είχε φροντίσει για χαρτιά κλπ. ενώ έφυγε ανενόχλητη ουσιαστικά από την Ελλάδα καθώς ούσα 16χρονη μπορούσε να ταξιδέψει μόνη της, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε δύο ώρες μετά την απογείωσή του αεροπλάνου με το οποίο έφυγε.



H Lufthansa με την οποία ταξίδεψε, δεν συνεργάστηκε αμέσωως με τις ελληνικές αρχές, δεν απαντούσε στα αιτήματα για στοιχεία και έτσι το πρώτο διάστημα μετά την εξαφάνιση της Λόρας οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί σε διάφορα σημεία των Αθηνών.

Η 16χρονη έμενε με τους γονείς της, Γερμανούς συνταξιούχους, στο Ρίο στην Πάτρα.