Το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας σε πρόγραμμα στη Βαρκελώνη

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κινητικότητας εκπαιδευτικών, το 1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας συμμετείχε ενεργά σε πρόγραμμα επιμόρφωσης Erasmus+ στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό και τη δέσμευσή του στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στη δράση συμμετείχε η Μαρία Σταματοπούλου, εκπαιδευτικός ΠΕ02 και διευθύντρια του σχολείου, εκπροσωπώντας το σχολείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μετακίνηση εντάχθηκε στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ / Δράση ΚΑ122, με τίτλο: «Ανοίγοντας παράθυρο στην Ευρώπη, χτίζουμε ένα συμπεριληπτικό και πιο φιλικό προς το περιβάλλον σχολείο».

Το επιμορφωτικό σεμινάριο διοργανώθηκε από τον οργανισμό EUROMENTOR S.L. στη Βαρκελώνη και είχε τίτλο: «Building Bridges: Promoting Diversity, Tolerance and Inclusion in Schools», το οποίο πραγματοποιήθηκε από 16 έως 20 Φεβρουαρίου. Η συμμετοχή στην κινητικότητα αποτέλεσε μια ουσιαστική εμπειρία επαγγελματικής και παιδαγωγικής ανάπτυξης. Ενίσχυσε την κατανόηση της συμπερίληψης ως καθημερινής εκπαιδευτικής στάσης, καλλιέργησε δεξιότητες ενσυναίσθησης και ενεργητικής ακρόασης και προσέφερε πρακτικά εργαλεία για τον σχεδιασμό πιο ευέλικτων και προσβάσιμων μαθημάτων για όλους τους μαθητές.

Παράλληλα, ενδυνάμωσε την ευρωπαϊκή ταυτότητα του σχολείου και προώθησε κουλτούρα συνεργασίας, αποδοχής και σεβασμού στη σχολική κοινότητα. Η κινητικότητα στη Βαρκελώνη αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς ένα πιο ανοιχτό, δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο, που επενδύει στη γνώση, στη διαφορετικότητα και στις ευρωπαϊκές αξίες.