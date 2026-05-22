Να ανοίξει η συζήτηση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο

Τριήμερες εκδηλώσεις με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός» στην Καλαμάτα: Το τρένο επιστρέφει μέσα από την τέχνη”, πραγματοποιούνται στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης από σήμερα μέχρι την Κυριακή.

Σύμφωνα με τους οργανωτές, ο “Επόμενος Σταθμός” συνεχίζει το ταξίδι του στην Πελοπόννησο και κάνει τη δεύτερη, κομβική του στάση στην Καλαμάτα, μετατρέποντας τον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό σε έναν ενεργό χώρο τέχνης, μνήμης και δημόσιου διαλόγου.

Η δράση υλοποιείται από την καλλιτεχνική πλατφόρμα “Ορίζοντας Γεγονότων”, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Καλαμάτας, τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας και την Αέναον ΚοινΣΕπ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας τοπικών φορέων για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, την ενεργοποίηση ιστορικών υποδομών και την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής της πόλης.

Ενδιαφέρον έχει η αυριανή εκδήλωση στις 6 το απόγευμα, όπου έχει προγραμματιστεί ανοιχτή συζήτηση, με σημαντικούς ομιλητές, με τίτλο “Ο «Επόμενος Σταθμός»: Διασταυρώσεις του παρελθόντος με το μέλλον”, εστιάζοντας στον ρόλο του σιδηροδρόμου ως φορέα μνήμης και στις δυνατότητες επανενεργοποίησης των εγκαταλελειμμένων υποδομών.

Είναι μια ευκαιρία να ανοίξει η συζήτηση για τη λειτουργία προαστιακού σιδηροδρόμου στη Μεσσηνία, από την Καλαμάτα μέχρι τη Μεσσήνη, το Ζευγολατιό, το Διαβολίτσι και την Κυπαρισσία.

Μπορεί τα χωριά να μην έχουν κόσμο, όπως μέχρι και τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, όμως, το τρένο, με σωστά δρομολόγια μπορεί να φέρει κόσμο πίσω στα χωριά, να τα ζωντανέψει, να τα επιλέξουν κάποιοι συμπολίτες μας για να ζήσουν. Το τρένο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του κυκλοφοριακού και να δώσει ανάσα στο τραγικό πρόβλημα της στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας. Γιατί ο σιδηροδρομικός είναι στο κέντρο της κι εξυπηρετεί τον κόσμο που έρχεται στην πόλη για δουλειές και ταλαιπωριέται.

Ολα αυτά πρέπει να συζητηθούν, να εξεταστούν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, καθώς θα απαιτηθεί και αλλαγή νοοτροπίας του κόσμου, που έχει μάθει να πηγαίνει παντού με το αυτοκίνητό του, ακόμα και δίπλα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και ας βασανίζεται για να βρει πάρκινγκ.

Αξίζει να ανοίξει ουσιαστικά η συζήτηση για τον προαστιακό σιδηρόδρομο.