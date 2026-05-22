Ερώτηση Χαρίτση για τις αυξήσεις της ΔΕΥΑΚ

“Εκρηκτικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης από τις ΔΕΥΑ – Πλήρης απουσία πολιτικής για τη διαχείριση του νερού και τη στήριξη των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης από την κυβέρνηση”, τονίζει ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης σε ερώτησή του προς τους υπουργούς Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Ο Αλ. Χαρίτσης επισημαίνει ότι “το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την πλήρη απουσία εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση του νερού ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού και τη στήριξη των δημοτικών επιχειρήσεων” και συνεχίζει: “Συνέπεια της οικονομικής ασφυξίας που προκαλεί το αυξημένο ενεργειακό κόστος και η υποχρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης, είναι οι ΔΕΥΑ να αναγκάζονται τελικά να μετακυλήσουν το κόστος απευθείας στους δημότες”.

Παρατηρεί πως “η δραματική αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει ωθήσει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Άρδευσης στα όριά τους, ήδη από την πρώτη κρίση στον ενεργειακό τομέα” και σημειώνει: “Στη σημερινή συγκυρία, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή κρίση ακρίβειας, η παντελής έλλειψη μέτρων στήριξης από την πλευρά της κυβέρνησης επεκτείνει το κύμα αυξήσεων ακόμη και σε ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό: το νερό. Η αποτυχία της κυβέρνησης να διαμορφώσει ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για τη διαχείριση ενός ζωτικού φυσικού πόρου και δημόσιου αγαθού δεν είναι τυχαίο γεγονός. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ανοίξει την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΥΑ με βάση την ανάκτηση κόστους υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Υδάτων και Αποβλήτων, όταν τα κόστη λειτουργίας – και πρωτίστως το ενεργειακό – συμπιέζουν τις ΔΕΥΑ είναι χαρακτηριστικό της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ν.Δ.”.

Ο Μεσσήνιος βουλευτής κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί, όπως επισημαίνει, “η απουσία κρατικής παρέμβασης αφήνει τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίζουν μόνες τους τις συνέπειες μιας πολιτικής που αντιμετωπίζει το νερό ως εμπορεύσιμο αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Μεσσηνίας όπου οι αυξήσεις στους λογαριασμούς της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας επιβαρύνουν δραματικά τα νοικοκυριά, τους κατοίκους των χωριών και τον αγροτικό κόσμο της περιοχής”.

Υπογραμμίζει ότι “η προσπάθεια της ΔΕΥΑ Καλαμάτας να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις και διαμαρτυρίες, που προκάλεσαν οι υπέρογκες αυξήσεις ανακοινώνοντας έκπτωση συνέπειας δεν μπορεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες, όταν μάλιστα σε πολλές περιοχές της Μεσσηνίας λόγω του λουκέτου σε καταστήματα ΕΛΤΑ και των δυσλειτουργιών των εναπομεινάντων καταστημάτων οι λογαριασμοί παραδίδονται συχνά ενώ ήδη έχει παρέλθει η προθεσμία για την εξόφλησή τους”.

Ο Αλ. Χαρίτσης ρωτάει τους αρμόδιους υπουργούς: 1. Σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι ΔΕΥΑ απέναντι στα αυξημένα λειτουργικά κόστη και προκειμένου αυτά να μη μετακυλίονται στους δημότες; 2. Προτίθενται να προβούν άμεσα στον επανακαθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα υπέρογκων αυξήσεων που στην περίπτωση της ΔΕΥΑ Καλαμάτας κυμαίνονται από 230% έως 400%;