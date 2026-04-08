Εξόρμηση του “Ευκλή” στη Μάνη

Στη Μάνη, για να περπατήσουν το μονοπάτι που συνέδεε παλιά το ημιορεινό χωριό Θαλάμες με τον παραθαλάσσιο οικισμό της Τραχήλας, εξόρμησαν την περασμένη Κυριακή οι φυσιολάτρες του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής».

Σύμφωνα με την ενημέρωση, «οι σαράντα τέσσερις πεζοπόροι απόλαυσαν τα χρώματα και τα αρώματα της μανιάτικης γης, καθώς το βρεγμένο χώμα ανέδυε ακόμη πιο έντονα τις μυρωδιές της άνοιξης.

Το μονοπάτι, σε αρκετά σημεία, χρειάστηκε να το διανοίξουν κόβοντας τη βλάστηση για να περάσουν, καθώς ήταν κλεισμένο. Παρ’ όλα αυτά, η Κυριακή κύλησε υπέροχα για τους πεζοπόρους, με τελευταίο σταθμό το ψαροχώρι του Αγίου Νικολάου, όπου απόλαυσαν μεζέδες και κρύες μπύρες». Το επόμενο ραντεβού δόθηκε για τις 18 Απριλίου, ημέρα Σάββατο, στην καστροπολιτεία του Μυστρά, καθώς η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι δωρεάν, συνδυάζοντας και μια πεζοπορία 8,5 χλμ. προς το Βλαχοχώρι.