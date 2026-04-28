Messinia Challenge 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την απόλυτη γιορτή αθλητισμού και ευεξίας

Με την αντίστροφη μέτρηση να έχει ήδη ξεκινήσει, το Messinia Challenge ανακοινώνει με ενθουσιασμό την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του φετινού του προγράμματός. Από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, η Μεσσηνία μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο αθλητικό επίκεντρο, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία που συνδυάζει την κίνηση, τη φιλοσοφία της μακροζωίας και την αυθεντική φιλοξενία της Costa Navarino.

Το πλήρως ανανεωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει 70 παράλληλες δράσεις και 20 Ολυμπιακά αθλήματα, παραμένοντας πιστό στο διαχρονικό μήνυμα «Ο Αθλητισμός Ενώνει». Σε αυτή τη διοργάνωση, ο αθλητισμός μεταμορφώνεται: παύει να είναι μια απλή φυσική δραστηριότητα και γίνεται ένα ισχυρό μέσο για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, προάγοντας την υγεία, την ενότητα και την κοινωνική προσφορά. Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα: https://messiniachallenge.com/event-2026/schedule-2026/

Μια “Dream Team” παγκόσμιου βεληνεκούς

Στο πλευρό των συμμετεχόντων θα βρίσκεται μια εμβληματική ομάδα αθλητών, αποτελούμενη από τους Ολυμπιονίκες Δημοσθένη Ταμπάκο, Δημήτρη Παπανικολάου, Περικλή Ιακωβάκη, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Εβίνα Μάλτση, τους Παραολυμπιονίκες Νάσο Γκαβέλα και Γρηγόρη Πολυχρονίδη, καθώς και τους κορυφαίους πρωταθλητές Κώστα Κατσουράνη, Joe Arlauckas, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Μαρία Πολύζου, Γεωργία Καλτσή, Κωνσταντίνο Καρνάζη και Τζο Μαντά.

Οι σπουδαίοι αυτοί αθλητές δεν θα έχουν απλώς ρόλο παρατηρητή. Θα γίνουν ένα με τον κόσμο: θα τρέξουν, θα αθληθούν, θα προπονηθούν και θα ιδρώσουν μαζί με όλους τους συμμετέχοντες! Το Messinia Challenge μετατρέπεται έτσι σε μια ανεπανάληπτη γιορτή ευεξίας, αθλητισμού και έμπρακτης ανάδειξης του Ολυμπιακού Ιδεώδους, εκείνης της αιώνιας αξίας που υπερβαίνει τα μετάλλια και τα ρεκόρ. Το Ολυμπιακό ιδεώδες δεν είναι απλώς ένας αγωνιστικός στόχος, αλλά μια ηθική πυξίδα που καθοδηγεί κάθε μας βήμα. Είναι η πίστη στην ισότιμη ευκαιρία, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ειρηνική συνύπαρξη μέσα από τον αθλητισμό. Με αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία, η προσπάθεια γιορτάζεται στο έπακρο και όλοι οι συμμετέχοντες, μικροί και μεγάλοι, λαμβάνουν στον τερματισμό το δικό τους αναμνηστικό μετάλλιο.

Ιστορική Επιστροφή στις Ρίζες: Το «Αμερικανικό Όνειρο» της Οικογένειας Spanos, το NFL και το Flag Football στη Μεσσηνία

Πρόκειται για την εξέλιξη μιας σπουδαίας ιστορίας: μιας οικογένειας που μετανάστευσε στην Αμερική, όπου ο αείμνηστος Alex Spanos μεγαλούργησε και έγινε ιδιοκτήτης των Los Angeles Chargers, μίας από τις πιο δυναμικές και ανερχόμενες ομάδες του NFL, του αθλήματος που καθηλώνει τον πλανήτη με τον πιο γνωστό τελικό παγκοσμίως, το περίφημο Super Bowl.

Σήμερα, οι συνεχιστές αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Κορυφαία στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτελεί η ιστορική πρώτη επίσκεψη του Dean Spanos, ιδιοκτήτη και προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου των Los Angeles Chargers, στον τόπο των προγόνων του, τιμώντας τους βαθείς δεσμούς της οικογένειας με το χωριό Εύα Μεσσηνίας.

Μαζί του, το Messinia Challenge υποδέχεται τον θρυλικό Shawne Merriman, πρώην linebacker των Chargers, τρεις φορές Pro Bowler και συνιδιοκτήτη του “Lights Out” MMA fight club. Το NFL Flag Football Camp στη Μεθώνη έχει έναν σπουδαίο σκοπό: τη διάδοση του αθλήματος στη νέα γενιά της Ελλάδας, ειδικά τώρα που το Flag Football ετοιμάζεται να γράψει ιστορία ως επίσημο Ολυμπιακό άθλημα στους Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, την αποστολή πλαισιώνουν δύο υπεύθυνοι προπονητές ανάπτυξης του επίσημου προγράμματος NFL Flag Football, καθώς και 20 κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνοαμερικανοί αθλητές, οι οποίοι θα διδάξουν τα μυστικά του αθλήματος στα παιδιά της Μεσσηνίας. Παράλληλα, για να επισφραγιστεί αυτή η μοναδική εμπειρία, θα μοιραστεί στα παιδιά αυθεντικός εξοπλισμός από τους Los Angeles Chargers, ως ένα ανεκτίμητο αναμνηστικό μιας ιστορικής επίσκεψης που δημιουργεί την πιο ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο και την πατρική γη της Μεσσηνίας.

Ο Buondi Craft στον ρυθμό του Messinia Challenge 2026!

Ο Buondi Craft δίνει δυναμικό «παρών» στο Messinia Challenge (8–10 Μαΐου) ως Επίσημος Χορηγός Καφέ, στηρίζοντας ένα από τα σημαντικότερα wellness events της χώρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, αθλητές και επισκέπτες θα απολαμβάνουν crafted εμπειρίες καφέ στους ειδικά διαμορφωμένους σταθμούς καφέ στα τουρνουά γκόλφ και τένις, από τις πρώτες πρωινές εκκινήσεις έως τις στιγμές αποκατάστασης μετά τους αγώνες.

Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στη συνολική δέσμευση του Buondi Craft για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Messinia Challenge 2026, τα υπολείμματα καφέ που θα προκύψουν θα συλλεχθούν και θα οδηγηθούν σε δράσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, υποστηρίζοντας πρακτικές κυκλικής οικονομίας και συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διοργάνωσης.

Η KORRES Υπογράφει την Αντηλιακή Προστασία και την Ευεξία στο Messinia Challenge

Η KORRES αναλαμβάνει την φυσική περιποίηση και την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων, προωθώντας την άρρηκτη σύνδεση της ευεξίας με τα αγνά συστατικά της ελληνικής φύσης. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, το αγαπημένο brand πρωταγωνιστεί με πολύπλευρες δράσεις, παρουσιάζοντας το δυναμικό F45 Barrio Salamanca HYROX Work Out υπό την καθοδήγηση του Euroleague Legend Joe Arlauckas και του καθηγητή φυσικής αγωγής Δημήτρη Μώρου (FitnessArt). Παράλληλα, η δράση μεταφέρεται στην άμμο της The Dunes Beach με το Family Beach Volley Tournament powered by KORRES. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το Triantafyllidis Beach Arena και τον πρωταθλητή Ελλάδος Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία ομαδικότητας και κίνησης για όλη την οικογένεια. Φυσικά, επειδή η δράση απαιτεί ασφάλεια κάτω από τον ήλιο, η σειρά αντηλιακών προσώπου και σώματος KORRES με Γιαούρτι θα προσφέρει στους αθλητές ολοκληρωμένη προστασία ευρέους φάσματος, εξασφαλίζοντας ενεργή ενυδάτωση και άνεση στο δέρμα.

Μήνυμα Ζωής και Αλληλεγγύης από την Κλινική ΡΕΑ και τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ

Η Κλινική ΡΕΑ, αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία, δίνει έναν μοναδικό αγώνα προσφοράς συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξεύρεση εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Κατά τη διάρκεια του Messinia Challenge, θα ενώσουν δυνάμεις με τους συμμετέχοντες, υλοποιώντας μια σπουδαία δράση ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών. Συγκεκριμένα, για τρεις ολόκληρες ημέρες, το κινητό κλιμάκιο του Κέντρου Λήψης Δειγμάτων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών της Κλινικής ΡΕΑ θα βρίσκεται ειδικά εγκατεστημένο στο House of Events της Costa Navarino. Εκεί, οι επισκέπτες και οι αθλητές θα μπορούν να ενημερωθούν και να δώσουν δείγμα μέσα από μια διαδικασία εξαιρετικά απλή, ολιγόλεπτη και εντελώς ανώδυνη. Κάθε νέο δείγμα που θα συλλεχθεί κατά τη διάρκεια του τριημέρου δεν είναι απλώς μια συμμετοχή, αλλά μια αληθινή ελπίδα για έναν συνάνθρωπό μας που νοσεί και αναζητά τον συμβατό δότη για τη μεταμόσχευση που θα του χαρίσει ξανά ζωή!

Η Melissa Χαρίζει Ενέργεια, Ισορροπία και Γεύματα Αποκατάστασης στο Messinia Challenge

Συνδυάζοντας την ένταση στο γήπεδο με την ισορροπία στο ηλιοβασίλεμα, η Melissa συμμετέχει δυναμικά στη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής αθλητικής διατροφής. Το αγαπημένο brand επενδύει στη νέα γενιά προσφέροντας Basketball Clinics για παιδιά και εφήβους, υπό την καθοδήγηση των θρύλων του αθλήματος Εβίνας Μάλτση και Joe Arlauckas. Επιπλέον, στηρίζει το Sunset Pilates με την ομάδα της καθηγήτριας φυσικής αγωγής Μάντη Περσάκη, συνδυάζοντας την άσκηση με ένα σκηνικό απόλυτης ηρεμίας. Σύμμαχος των συμμετεχόντων σε κάθε τους βήμα είναι η καινοτόμος σειρά ζυμαρικών Melissa High Protein, με νέα ενισχυμένη συνταγή με 25g πρωτεΐνες ανά 100g, που αποτελεί πηγή ενέργειας πριν και μετά την προπόνηση. Κάνοντας πράξη το μήνυμα «Στην καρδιά κάθε στιγμής», η Melissa θα βρίσκεται στην καρδιά του αγώνα με το χαρακτηριστικό Melissa Van την Κυριακή στον τερματισμό των δρομικών αγώνων, για να μοιράσει θρεπτικά γεύματα αποκατάστασης, πλούσια σε υδατάνθρακες και πρωτεΐνη, σε μικρούς και μεγάλους δρομείς!

Η Βλάχα Προσφέρει το πιο Τρυφερό Ξεκίνημα στην Πισίνα για τους Μικρούς Πρωταγωνιστές

Η Βλάχα, εξασφαλίζει την ιδανική πρώτη επαφή των βρεφών με το νερό στο πλαίσιο του Messinia Challenge. Μέσα από τα Baby Swimming Lessons, που πραγματοποιούνται με την υποστήριξη των Red Swim Academy & Swim O’ Clock, προσφέρεται ένα περιβάλλον απόλυτης στοργής και ασφάλειας για παιδιά έως 3 ετών με τη συνοδεία των γονέων τους. Η δράση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του brand που παραμένει αναλλοίωτη εδώ και δεκαετίες: τη φροντίδα με αγνά υλικά και παραδοσιακή αξία. Άλλωστε, ο τραχανάς Βλάχα, που από το 1965 παρασκευάζεται χειροποίητα, αποτελεί το συνώνυμο της αυθεντικής γεύσης που μεγαλώνει γενιές και γενιές, προσφέροντας τη διατροφική βάση για ένα υγιές ξεκίνημα στη ζωή.

Η Feeju Προσφέρει Φυσική Ενέργεια και μια Αξέχαστη Μπασκετική Πρόκληση



Η Feeju φέρνει φυσική τόνωση και μια γερή δόση αθλητικής άμιλλας στο Messinia Challenge, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες σε ένα διασκεδαστικό Knock Out Challenge. Μέσα από αυτό το αγαπημένο και εξαιρετικά δημοφιλές μπασκετικό παιχνίδι δεξιοτήτων, δίνεται σε όλους η ευκαιρία να διασκεδάσουν, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να αναμετρηθούν σε κλίμα απόλυτης χαράς και ενθουσιασμού, γιατί για τη Feeju κάθε προσπάθεια μετράει, είτε πρόκειται για το σουτ που θα σε φέρει πιο κοντά στη νίκη, είτε για το μικρό καθημερινό boost ενέργειας που σε κρατά σε κίνηση. Σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια είναι οι φυσικοί χυμοί σε μορφή «σφηνακίου» (shots) της εταιρείας. Εμπλουτισμένα με ευεργετικά συστατικά, βιταμίνες και μέταλλα, τα wellness shots της Feeju είναι ειδικά σχεδιασμένα για άμεση, αποτελεσματική απορρόφηση και μέγιστα οφέλη για την υγεία, εντελώς απαλλαγμένα από συντηρητικά, ζάχαρη, πρόσθετα ή χρωστικές. Τα καινοτόμα αυτά προϊόντα θα συνοδεύσουν ποικίλες δράσεις ευεξίας καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, δίνοντας φυσικά το δυναμικό τους «παρών» και στους δρομικούς αγώνες της Κυριακής, για να χαρίσουν την απαραίτητη, καθαρή ενέργεια σε όλους τους δρομείς!

Το Trace ‘n Chase Ενώνει την Αυθεντική Μπασκετική Κουλτούρα με την Κοινωνική Προσφορά!

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το Trace ‘n Chase, εταιρεία που εξειδικεύεται στις αθλητικές συλλεκτικές κάρτες (sports trading cards) και τα συλλεκτικά ενθυμήματα (memorabilia), αποτελεί τον επίσημο αντιπρόσωπο στην Ευρώπη για κορυφαία brands του χώρου, όπως η Panini, η Upper Deck, η Topps και η Fanatics. Στο φετινό Messinia Challenge, η εταιρεία δίνει δυναμικό «παρών» στο τουρνουά 4on4 μπάσκετ, συνδέοντας το πάθος για το άθλημα με τη σύγχρονη συλλεκτική κουλτούρα. Σε ένα παρκέ όπου Ολυμπιονίκες, επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές συνυπάρχουν και αγωνίζονται μαζί, το Trace ‘n Chase αναδεικνύει τις αξίες της ομαδικότητας και του ευ αγωνίζεσθαι, προσφέροντας παράλληλα μια υψηλού επιπέδου εμπειρία στους φίλους του μπάσκετ.

Παράλληλα, η συμμετοχή της εταιρείας έχει και ένα τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα. Στον χώρο της διοργάνωσης θα εκτεθούν τα πρώτα συλλεκτικά αθλητικά αντικείμενα για τη δημοπρασία της σπουδαίας πρωτοβουλίας «Για Να Σωθεί Ένα Παιδί». Αρκετά από αυτά τα μοναδικά εκθέματα θα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της διαδικασίας “Buy Now” (άμεση αγορά). Το σύνολο των χρημάτων από αυτές τις αγορές θα κατευθύνεται αυτομάτως και απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των 12 ΜΚΟ που στηρίζει ενεργά η διοργάνωση, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη του αθλητισμού να προσφέρει ουσιαστική ελπίδα!

Το Bacardi, το αυθεντικό ρούμι από την Καραϊβική, φέρνει τον Ρυθμό της Γιορτής στο King of the Court

Το ρούμι Bacardi, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα απολαυστικά κοκτέιλ όπως το iconic Bacardi Mojito και τις ανέμελες στιγμές δίπλα στο κύμα. Στο φετινό Messinia Challenge, το ρούμι Bacardi φέρνει το πνεύμα της γιορτής, της κοινωνικότητας και της καλοκαιρινής ανεμελιάς, υποστηρίζοντας το εντυπωσιακό King of the Court Μεικτό Beach Volley Tournament στην ειδυλλιακή παραλία The Dunes Beach. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την ένταση και τον ρυθμό ενός γρήγορου και θεαματικού τουρνουά από το Triantafyllidis Beach Arena. Σε αυτό το μοναδικό σκηνικό, ο αθλητισμός συναντά το lifestyle, χαρίζοντας τη χαρά της συμμετοχής σε όσους αναζητούν δράση στην άμμο, αλλά και σε όσους ανυπομονούν για το απόλυτο καλοκαιρινό cocktail, το Bacardi Mojito.

Κατέβασε το App για αποκλειστικά προνόμια: Ο απόλυτος ψηφιακός οδηγός του επισκέπτη

Πέρνα στη νέα ψηφιακή εποχή με τον απόλυτο οδηγό της διοργάνωσης! Κατέβασε τώρα το Messinia Challenge App (σχεδιασμένο από τη Mind the Ad) σε iOS και Android. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια αθλητική διοργάνωση καινοτομεί σε τέτοιο βαθμό: το Messinia Challenge γίνεται η πρώτη ελληνική διοργάνωση που παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο app κομμένο και ραμμένο αποκλειστικά στις ανάγκες του επισκέπτη.

Δεν πρόκειται απλώς για άλλη μια εφαρμογή live tracking για τους χρόνους στο τρέξιμο. Είναι ένας πλήρης, διαδραστικός ψηφιακός «σύντροφος» που αναβαθμίζει τη συνολική εμπειρία φιλοξενίας! Μόνο μέσω της εφαρμογής θα έχεις άμεση πρόσβαση σε real-time ενημερώσεις, στο πλήρες πρόγραμμα του τριημέρου, καθώς και σε αποκλειστικά εκπτωτικά κουπόνια από τους χορηγούς μας. Μην περιμένεις, ζήσε την εμπειρία του Messinia Challenge στο έπακρο με ένα κλικ!

Η Wilson Υπογράφει την Απόλυτη Μπασκετική Εμπειρία

Η Wilson, η κορυφαία εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού παγκοσμίως, εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Φάις και αποτελεί το απόλυτο συνώνυμο της αυθεντικής μπασκετικής κουλτούρας, ξεχωρίζοντας διαχρονικά για την καινοτομία και την απαράμιλλη ποιότητα των προϊόντων της. Στο φετινό Messinia Challenge, η ιστορική εταιρεία δίνει δυναμικά το «παρών» ως ο αποκλειστικός χορηγός της μπάλας μπάσκετ. Οι εμβληματικές μπάλες της Wilson θα πρωταγωνιστήσουν δίνοντας τον ρυθμό στο απαιτητικό Corporate Tournament, ενώ παράλληλα θα βρεθούν στα χέρια μικρών και μεγάλων στα ξεχωριστά basketball clinics που θα διεξαχθούν υπό την καθοδήγηση μεγάλων θρύλων (legends) του αθλήματος, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα επαγγελματική εμπειρία στο παρκέ!

Διαχρονική Αισθητική από τα PETROS TASOULIS FINE JEWELLERY

Τα κοσμήματα PETROS TASOULIS, με ιστορία που ξεκινά από το 1970, αποτελεί συνώνυμο της διαχρονικής κομψότητας και της υψηλής αισθητικής. Με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία, κάθε δημιουργία αντικατοπτρίζει την τέχνη της λεπτομέρειας και την αξία της αυθεντικότητας. Στο φετινό Messinia Challenge, το brand PETROS TASOULIS συμμετέχει δυναμικά στο πλαίσιο ενός κορυφαίου αθλητικού event. Με έναν εντυπωσιακό εκθεσιακό χώρο στο επίσημο Gala, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δημιουργίες του και παράλληλα θα επωφεληθούν από αποκλειστικές προσφορές μέσω του επίσημου app της διοργάνωσης.

Platinum Χορηγός είναι η Miele.

Gold Χορηγοί είναι οι Όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Hellmann’s, The North Face.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας είναι η Costa Navarino και τα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort.

Silver Χορηγοί είναι οι Gruppo Cucine, JYSK, NIO μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, KORRES, Melissa.

Premium Mobility Partner είναι η SIXT μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Official Water είναι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ.

Οfficial Airline είναι η SKY express.

Official Coffee Partner είναι η Buondi Craft.

Bronze Χορηγοί είναι οι Όμιλος Δειπνοσοφιστήριον, Solgar, Napapijri, Icebreaker, Patron.

Sports Memorabilia Partner είναι η Trace ‘n Chase.

Official Running Apparel Partner είναι η 42K Running.

Official Logistics Partner είναι η Pilia Express.

Official Functional Shot Partner είναι η Feeju.

Partners είναι οι Messinian Nest, Δήμος Πύλου - Νέστορος, Κτήμα ΑΛΦΑ, Nexion Hellas, Hyperice, Marshall, Objects We Love

Official Medical Partner είναι η Κλινική City Hospital.

Official Game Basketball είναι η Wilson.

Authentic Flavor Partner είναι η Navarino Icons.

Official Optics Partner είναι τα Kois Optics.

Supporters είναι οι Evenly, Messinia Transfer, Physio-Treat, Spira Marble Art Gallery – Γρηγόρης Κουσκουρής, Messinian Spa.

Official Life Care Partner είναι η Κλινική ΡΕΑ.

Official Jewellery Partner είναι η εταιρία PETROS TASOULIS JEWELLERY EST.1970.

Integrity Services Provider είναι η EAGLE Sports Integrity Services.

Helpers είναι οι Knorr, Βλάχα, Anatomic Line, Humanity Greece, Karalis Beach Hotel, Karalis City Hotel, Τυροκομείο Μέμμος, Rania’s Flower, Vita N Travel, Silk Gonos.

Premium TV Partner είναι ο ΣΚΑΪ.

Premium Media Partner είναι η Liquid Media.

Athletic Partners είναι οι F45 Barrio Salamanca, Falcons Football Academy, FitnessArt, Joint Athens, Messiniakos, Moraitis Outdoors, Moraitis Watersports, Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’Clock, Tennis Hold’em Club, The Art of Calisthenics, Triantafyllidis Beach Arena.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τον στρατηγικό σχεδιασμό, την παραγωγή και την επικοινωνία της διοργάνωσης υπογράφει η βραβευμένη εταιρεία αθλητικού τουρισμού ActiveMedia Group.

