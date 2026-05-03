“Καμπανάκι” για τον τουρισμό στην Πελοπόννησο: Μείωση επισκέψεων σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Η μείωση των επισκέψεων κατά 5,1% σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της Πελοποννήσου το 2025 λειτουργεί ως καμπανάκι για τον τουρισμό της περιοχής, σε μια περίοδο που ο ανταγωνισμός εντείνεται και οι επιλογές των επισκεπτών πολλαπλασιάζονται. Το συνολικό ισοζύγιο παραμένει αρνητικό, ενώ αναδεικνύεται ξανά η ανάγκη για πιο ενιαία διοικητική και αναπτυξιακή προσέγγιση της Πελοποννήσου ως προορισμού.

Το 2025 οι αρχαιολογικοί χώροι της Πελοποννήσου υποχώρησαν κατά 7,2%, από 2.411.659 επισκέπτες το 2024 σε 2.238.532. Αντίθετα, τα μουσεία κατέγραψαν αύξηση 6,2%, από 436.742 σε 463.702 επισκέπτες. Το συνολικό αποτέλεσμα (χώροι και μουσεία) διαμορφώνεται σε μείωση 5,1%, καθώς οι συνολικοί επισκέπτες από 2.848.401 περιορίστηκαν σε 2.702.234.

Η πτώση στους αρχαιολογικούς χώρους προέρχεται κυρίως από τους μεγάλους πόλους. Οι τρεις δημοφιλέστεροι χώροι της Πελοποννήσου το 2025 είναι η Επίδαυρος με 525.113 επισκέπτες, η Αρχαία Ολυμπία με 276.674 και οι Μυκήνες με 238.310. Στη Μεσσηνία, πρώτος σε επισκεψιμότητα είναι το κάστρο Μεθώνης με 71.895 επισκέπτες, ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης με 68.937 και τρίτο το φρούριο Πύλου με 41.073.

Σε επίπεδο νομών, η Αργολίδα εξακολουθεί να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο όγκο επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους, με περίπου 55% του συνόλου της Πελοποννήσου. Ακολουθούν η Ηλεία με περίπου 14%, η Κορινθία με 13%, η Μεσσηνία με 10% και η Λακωνία με 6%, ενώ Αχαΐα και Αρκαδία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Στα μουσεία, η εικόνα είναι διαφορετική και πιο δυναμική. Τα δημοφιλέστερα μουσεία της Πελοποννήσου εντοπίζονται κυρίως στην Ηλεία και τη Μεσσηνία. Πρώτο σε επισκεψιμότητα είναι το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας με 301.459 επισκέπτες, ενώ ακολουθούν το Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα με 20.209 και το μουσείο Πατρών με 23.332 επισκέπτες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η εντυπωσιακή αύξηση του Μουσείου Μεσσηνίας (+100,6%), η οποία συνδέεται άμεσα με την έκθεση «Πρίγκιπες της Πύλου. Θησαυροί της Εποχής του Χαλκού από τη Μεσσηνία». Η συγκεκριμένη έκθεση λειτούργησε ως ισχυρός πόλος έλξης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των περιοδικών εκθέσεων στην αύξηση της επισκεψιμότητας.

Η Μεσσηνία συνολικά παρουσιάζει μια πιο ισορροπημένη εικόνα, με οριακή αύξηση στους αρχαιολογικούς χώρους (+0,6%) και ισχυρή άνοδο στα μουσεία (+42,3%), γεγονός που την διαφοροποιεί από άλλες Περιφερειακές Ενότητες όπου η πτώση είναι πιο έντονη.

Η συνολική εικόνα της Πελοποννήσου δείχνει ότι η επισκεψιμότητα δεν καταρρέει, αλλά μεταβάλλεται. Οι επισκέπτες φαίνεται να προτιμούν περισσότερο οργανωμένους, «κλειστούς» χώρους με εμπλουτισμένη εμπειρία, ενώ οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χώροι εμφανίζουν κόπωση. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τη γενική πτώση, καθιστά αναγκαία μια πιο συντονισμένη στρατηγική.

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχεται με έμφαση η ανάγκη διοικητικής ενοποίησης της Πελοποννήσου ως τουριστικού προορισμού. Η αποσπασματική διαχείριση ανά νομό δεν επιτρέπει την αξιοποίηση της συνολικής δυναμικής της περιοχής, η οποία διαθέτει μοναδική πυκνότητα μνημείων και πολιτιστικών πόρων. Ένα ενιαίο αφήγημα, με συνδυασμένες παρεμβάσεις σε χώρους και μουσεία, αποτελεί προϋπόθεση για να ανακτηθεί η δυναμική και να ανακοπεί η πτωτική τάση.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες (Η διαφορά στα σύνολα των πινάκων οφείλεται στη διπλομέτρηση επιμέρους χώρων):