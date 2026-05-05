Το AdventureWEEK φέρνει tour operators και διεθνή μέσα ενημέρωσης: Ευκαιρία ανάδειξης της Πελοποννήσου

Σημείο συνάντησης επιλεγμένων διεθνών tour operators και εκπροσώπων διεθνών μέσων ενημέρωσης γίνεται η Πελοπόννησος, στο πλαίσιο του AdventureWEEK Peloponnese 2026, που φιλοξενείται έως τις 13 Μαΐου, με στόχο την ανάδειξή της ως προορισμού βιώσιμου και αυθεντικού adventure τουρισμού.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με τον Adventure Travel Trade Association (ATTA), υποδέχονται τη διεθνή αυτή διοργάνωση, η οποία φέρνει στην περιοχή 18 εξειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου που συνεργάζονται με μέσα όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel + Leisure.

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν από κοντά τις εμπειρίες που προσφέρει η Πελοπόννησος, από δραστηριότητες στη φύση και τον αγροτουρισμό έως τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό. Στο επίκεντρο της εμπειρίας βρίσκεται η πρωτοβουλία Peloponnese Trails, ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που διασυνδέει φυσικά τοπία, οικισμούς και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε όλη την Περιφέρεια.

Στρατηγικός συνεργάτης της διοργάνωσης είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της ανάδειξης εναλλακτικών προορισμών.

Το AdventureWEEK αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία του ATTA, ενός από τους σημαντικότερους οργανισμούς στον χώρο του adventure και outdoor τουρισμού, με στόχο τη σύνδεση τοπικών εμπειριών με τη διεθνή τουριστική αγορά και την προώθηση βιώσιμων μορφών τουρισμού.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για τη διοργάνωση είχε υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ΕΟΤ και του ATTA στο πλαίσιο του World Travel Market 2025, τον Νοέμβριο στο Λονδίνο, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Πελοποννήσου ως ανερχόμενου προορισμού adventure και outdoor τουρισμού.