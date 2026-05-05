Μόνο 11.198 επιβάτες το 2025 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Στοίχημα η αύξηση πτήσεων εσωτερικού

Η χαμηλή επιβατική κίνηση στις πτήσεις εσωτερικού στον αερολιμένα Καλαμάτας παραμένει ένα σταθερό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του, παρά τη συνολική ανάπτυξη που καταγράφεται σε άλλα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν ότι η Καλαμάτα κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καταγράφοντας τη δεύτερη χαμηλότερη επιβατική κίνηση εσωτερικού μεταξύ των μεγαλύτερων αεροδρομίων της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, στο σύνολο του έτους διακινήθηκαν μόλις 11.198 επιβάτες σε πτήσεις εσωτερικού, αριθμός που απέχει σημαντικά από τα αντίστοιχα μεγέθη άλλων αεροδρομίων, ακόμη και μικρότερων τουριστικών προορισμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια διαχρονική αδυναμία του αερολιμένα να ενταχθεί ουσιαστικά στον εγχώριο αεροπορικό χάρτη.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραματίζει η γρήγορη και ασφαλής οδική σύνδεση της Μεσσηνίας με την Αττική. Η ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων έχει περιορίσει σημαντικά την ανάγκη αεροπορικής μετακίνησης, καθώς η διαδρομή Καλαμάτα – Αθήνα πραγματοποιείται πλέον σε χρόνο που καθιστά το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο πιο πρακτική και οικονομική επιλογή για τους περισσότερους επιβάτες.

Παράλληλα, οι πτήσεις που συνδέουν την Καλαμάτα με άλλους προορισμούς της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, δεν παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Η χαμηλή επιβατική κίνηση σε αυτές τις γραμμές επιβεβαιώνει ότι το αεροδρόμιο δεν έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο στο εσωτερικό δίκτυο, ούτε να λειτουργήσει ως κόμβος διασύνδεσης με άλλες περιοχές της χώρας.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της ανάληψης της διαχείρισης του αεροδρομίου από τη Fraport. Η εταιρεία καλείται να αντιμετωπίσει έναν σύνθετο «γρίφο»: πώς θα αυξηθεί η επιβατική κίνηση εσωτερικού σε έναν προορισμό όπου οι υφιστάμενες συνθήκες μετακίνησης λειτουργούν ανταγωνιστικά προς το αεροπλάνο.

Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας, η αναδιάρθρωση των δρομολογίων και κυρίως η αναβάθμιση του ρόλου της Καλαμάτας ως περιφερειακής πύλης αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επόμενη ημέρα. Σε διαφορετική περίπτωση, το αεροδρόμιο θα συνεχίσει να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην εποχική διεθνή κίνηση, αφήνοντας το εσωτερικό δίκτυο σε δεύτερο πλάνο.

Τα στοιχεία για τις αφίξεις των πτήσεων εσωτερικού του 2025 παρουσιάζονται στον πίνακα: