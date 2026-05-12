Τρίτη, 12 Μαϊος 2026 15:45

AdventureWEEK Peloponnese 2026: Βιωματική εμπειρία στην Καλαμάτα για κορυφαίους tour operators και δημοσιογράφους

Premium Strom

Αποστολή 20 διεθνών επαγγελματιών τουρισμού και δημοσιογράφων στο πλαίσιο του AdventureWEEK Peloponnese 2026 υποδέχτηκε την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Μαΐου η Καλαμάτα.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη δράση διεθνούς προβολής της Πελοποννήσου για φέτος, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον ΕΟΤ και την Adventure Travel Trade Association (ATTA).

Η αποστολή, αποτελούμενη από tour operators και δημοσιογράφους από ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο, διανυκτέρευσε στην Καλαμάτα την Παρασκευή 8 Μαΐου, με τη φιλοξενία τοπικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου.

Το πρωί του Σαββάτου, οι επισκέπτες γνώρισαν την πόλη ποδηλατώντας, μέσα από μια βιωματική διαδρομή που ξεκίνησε από την προκυμαία και κατέληξε στη Λαϊκή Αγορά.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας ήρθαν σε άμεση επαφή με την τοπική αγορά και τους επαγγελματίες της: επισκέφθηκαν τουριστικά σκάφη στο λιμάνι, ξεναγήθηκαν στην παλιά πόλη, πραγματοποίησαν γευσιγνωσία Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου στο εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων στο Ιστορικό Δημαρχείο και συνάντησαν παραγωγούς στους πάγκους της Λαϊκής Αγοράς. Η ημέρα έκλεισε με γεύμα βασισμένο σε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές συνταγές της Μεσσηνίας.

