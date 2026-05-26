Ιρλανδοί δημοσιογράφοι ανέδειξαν την Πελοπόννησο ως προορισμό όλο τον χρόνο  

Την αυθεντική ταυτότητα της Πελοποννήσου, τις εναλλακτικές εμπειρίες και τη σύνδεση φύσης, πολιτισμού και γαστρονομίας με τον σύγχρονο τουρισμό επιχείρησε να αναδείξει το δημοσιογραφικό ταξίδι εκπροσώπων ιρλανδικών μέσων ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 15 Μαΐου.

Το press trip συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Visit Peloponnese και τον ΕΟΤ, με τη στήριξη του Γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, στο πλαίσιο της στρατηγικής προβολής της περιοχής στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η ιρλανδική αγορά εμφανίζει έντονη δυναμική για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς το 2025 οι αφίξεις Ιρλανδών ταξιδιωτών στην Ελλάδα ανήλθαν σε 184.996, καταγράφοντας αύξηση 37,4% σε σχέση με το 2024.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε εμπειρίες σε Κορινθία, Αρκαδία και Μεσσηνία, με έμφαση στον adventure και nature τουρισμό, τη γαστρονομία και τις βιωματικές δραστηριότητες. Οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη Λίμνη Βουλιαγμένης, το Κτήμα Παλυβού, το Φαράγγι του Λούσιου, το Menalon Trail και τη Στεμνίτσα, ενώ συμμετείχαν και σε γαστρονομικές δράσεις στην Αρκαδιανή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη Μεσσηνία και την περιοχή του Ναβαρίνου, με ποδηλατικές διαδρομές στη Βοϊδοκοιλιά και επίσκεψη στο Ανάκτορο του Νέστορα στην Πύλο, το οποίο συνδέεται με τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το πρόγραμμα υποστήριξαν τα ξενοδοχεία Wyndham Loutraki Poseidon Resort, MANNA Arcadia και The Westin Resort Costa Navarino, προβάλλοντας το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας και τη διαφοροποιημένη τουριστική πρόταση της Πελοποννήσου.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας τόνισε ότι στόχος της Περιφέρειας είναι η διεθνής τοποθέτηση της Πελοποννήσου ως προορισμού βιωματικού τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, μέσα από συνεργασίες με διεθνή μέσα, αεροπορικές εταιρείες και τον ΕΟΤ.