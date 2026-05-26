Αύξηση 24% στις αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων: Το πρώτο τετράμηνο του 2026 στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ισχυρή δυναμική καταγράφει το 2026 ο Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», καθώς το πρώτο τετράμηνο του έτους οι αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων αυξήθηκαν κατά 24% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκαν 11.817 αφίξεις επιβατών εξωτερικού, έναντι 9.532 το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η μεγαλύτερη κίνηση σημειώθηκε τον Απρίλιο, όταν οι αφίξεις έφτασαν τις 8.688, παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Συνολικά, το πρώτο τετράμηνο του 2026 ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο Καλαμάτας 25.443 επιβάτες με 393 πτήσεις. Από αυτές, οι 179 ήταν διεθνείς πτήσεις, μεταφέροντας συνολικά 20.891 επιβάτες εξωτερικού, ενώ στην εσωτερική κίνηση καταγράφηκαν 107 πτήσεις και 4.328 επιβάτες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και 107 πτήσεις αεροταξί με 216 επιβάτες.

Αναλυτικά, τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 22 πτήσεις με συνολικά 701 επιβάτες, τον Φεβρουάριο 23 πτήσεις με 1.177 επιβάτες, τον Μάρτιο 83 πτήσεις με 5.659 επιβάτες και τον Απρίλιο 265 πτήσεις με 17.906 επιβάτες.

Στην εσωτερική κίνηση, τον Ιανουάριο καταγράφηκαν 10 πτήσεις με 328 αφίξεις και 346 αναχωρήσεις, τον Φεβρουάριο 16 πτήσεις με 485 αφίξεις και 538 αναχωρήσεις, τον Μάρτιο 33 πτήσεις με 499 αφίξεις και 502 αναχωρήσεις και τον Απρίλιο 48 πτήσεις με 792 αφίξεις και 838 αναχωρήσεις.

Στις διεθνείς πτήσεις, τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκαν 2 πτήσεις με 108 αφίξεις και 34 αναχωρήσεις, τον Μάρτιο 50 πτήσεις με 3.021 αφίξεις και 1.637 αναχωρήσεις, ενώ τον Απρίλιο καταγράφηκαν 127 πτήσεις με 8.688 αφίξεις και 7.403 αναχωρήσεις.

Όσον αφορά τα αεροταξί, τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν 12 πτήσεις με 6 αφίξεις και 21 αναχωρήσεις, τον Φεβρουάριο 5 πτήσεις με 6 αφίξεις και 6 αναχωρήσεις, ενώ τον Απρίλιο καταγράφηκαν 90 πτήσεις με 108 αφίξεις και 69 αναχωρήσεις.

Τα στοιχεία, λίγο πριν παραχωρηθεί επισήμως ο Αερολιμένας στη Fraport, επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, με την αυξημένη ζήτηση να αποτυπώνεται ήδη από τους πρώτους μήνες του έτους. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη η Fraport έχει ξεκινήσει προώθηση του Αερολιμένα Καλαμάτας στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.

Περισσότερα στοιχεία για την επιβατική κίνηση του Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» παρουσιάζονται στους πίνακες