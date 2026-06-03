«Τα Γεράκια» στη Βάλτα Τριφυλίας

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι συμμετέχοντες περπάτησαν στο καταπράσινο δάσος της Ευαγγελίστριας, περιηγήθηκαν στα τοπόσημα του χωριού και απόλαυσαν στιγμές ξεκούρασης και επαφής με τη φύση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο της Βάλτας, όπου φιλοξενείται μουσείο πετρωμάτων, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ξεχωριστό σημείο πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος της περιοχής. Οπως επισημαίνεται, η δράση ανέδειξε τη Βάλτα ως έναν αυθεντικό προορισμό φυσιολατρίας, πολιτισμού και υπαίθριων δραστηριοτήτων, στέλνοντας το μήνυμα ότι τα χωριά της ελληνικής περιφέρειας μπορούν να αποκτήσουν ξανά ζωή και ενεργή παρουσία στον χάρτη των εναλλακτικών εμπειριών. Συντονιστής της δράσης ήταν ο Ανδρέας Γκόνης, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και στην επιτυχία της πεζοπορικής εξόρμησης.