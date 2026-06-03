Το The Romanos της Costa Navarino στη συλλογή «Triple Crown» του Condé Nast Traveller: Διεθνής διάκριση για τον τουρισμό της Μεσσηνίας

Μία ακόμη διεθνή διάκριση για τον τουρισμό της Μεσσηνίας φέρνει το The Romanos, a Luxury Collection Resort της Costa Navarino, καθώς περιλαμβάνεται στη συλλογή «Triple Crown» του ταξιδιωτικού περιοδικού Condé Nast Traveller, μία από τις πλέον επιλεκτικές λίστες ξενοδοχείων παγκοσμίως.

Το ξενοδοχείο της Μεσσηνίας είναι ένα από τα τέσσερα ελληνικά που συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη επιλογή, μαζί με το Amanzoe στο Πόρτο Χέλι, το Four Seasons Astir Palace στην Αθήνα και το Hotel Grande Bretagne.

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η συλλογή Triple Crown περιλαμβάνει ξενοδοχεία που έχουν καταφέρει να διακριθούν και στις τρεις σημαντικότερες αξιολογήσεις του περιοδικού: τη Hot List για τα καλύτερα νέα ξενοδοχεία, τη Gold List με τις κορυφαίες επιλογές των συντακτών και τα Readers’ Choice Awards, που προκύπτουν από τις ψήφους των αναγνωστών. Ξενοδοχεία που επιτυγχάνουν και τις τρεις διακρίσεις χαρακτηρίζονται ως «Triple Crown properties».

Το περιοδικό εντάσσει το The Romanos στην ευρωπαϊκή ενότητα της συλλογής, δίπλα σε μερικά από τα πλέον γνωστά ξενοδοχεία της Ευρώπης, όπως το Ritz Paris, το Four Seasons Hotel George V στο Παρίσι και το Hotel de Russie στη Ρώμη

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της Costa Navarino και της Μεσσηνίας στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή καταγράφει συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα στις διεθνείς ταξιδιωτικές αγορές.