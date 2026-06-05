Αύξηση τελών στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας αναμένει η Ryanair - Συνέχεια στην κόντρα με Fraport

Ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην τουριστική κίνηση της Μεσσηνίας εκφράζει η αεροπορική εταιρεία Ryanair, η οποία υποστηρίζει ότι τα τέλη χρήσης στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας πρόκειται να αυξηθούν σημαντικά μετά την ανάληψη της διαχείρισής του από τη Fraport Greece.

Σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες, η Ryanair αναφέρει ότι τα τέλη στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 390%, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα καταστήσει το αεροδρόμιο λιγότερο ανταγωνιστικό και ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση της αεροπορικής κίνησης, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή και τις ενδιάμεσες τουριστικές περιόδους.

Η εταιρεία συνδέει το ζήτημα με αντίστοιχες διαφωνίες που έχει εκφράσει το τελευταίο διάστημα για τα τέλη σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece. Σύμφωνα με τη Ryanair, οι αυξήσεις αυτές έχουν ήδη επηρεάσει τον σχεδιασμό των δρομολογίων της στη χώρα, οδηγώντας μεταξύ άλλων σε περιορισμό δραστηριοτήτων στη Θεσσαλονίκη και σε εποχικές αναστολές πτήσεων σε Χανιά και Ηράκλειο.

Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, υποστήριξε ότι η αύξηση των χρεώσεων θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της Καλαμάτας ως αεροπορικού προορισμού, ενώ κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο των παραχωρήσεων και την πολιτική χρεώσεων στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της Ryanair και της Fraport Greece βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η Fraport Greece έχει απορρίψει στο παρελθόν αντίστοιχους ισχυρισμούς της αεροπορικής εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι οι χρεώσεις της παραμένουν ανταγωνιστικές και ότι οι αποφάσεις της Ryanair σχετίζονται με τη δική της εμπορική στρατηγική και τα κριτήρια κερδοφορίας της.

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας βρίσκεται σε φάση μετάβασης προς το νέο καθεστώς παραχώρησης, με το θέμα να παρακολουθείται στενά από τους φορείς του τουρισμού της Μεσσηνίας, καθώς η αεροπορική συνδεσιμότητα θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής.