Χαμηλά παραμένουν τα έσοδα των καταλυμάτων παρά την αύξηση του 2025 στη Μεσσηνία

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει ο μέσος κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων στη Μεσσηνία για το έτος 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, ο μέσος όρος εσόδων ανά επιχείρηση στο νομό παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, υπολειπόμενος κατά 65,44% από τον αντίστοιχο μέσο πανελλήνιο όρο.

Συγκεκριμένα, ο μέσος τζίρος ανά κατάλυμα στη Μεσσηνία ανήλθε το 2025 σε 134.738 ευρώ, καταγράφοντας αξιοσημείωτη άνοδο κατά 13,70% σε σχέση με το 2024, όταν είχε διαμορφωθεί στα 118.505 ευρώ. Παρά την ενθαρρυντική αυτή αύξηση, η ψαλίδα με τις γενικές επιδόσεις της χώρας παραμένει χαοτική. Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο μέσος τζίρος ανά επιχείρηση καταλύματος διαμορφώθηκε στα 364.778 ευρώ το 2024 και σκαρφάλωσε στα 389.905 ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η Μεσσηνία κινείται σε πολύ χαμηλότερες οικονομικές ταχύτητες.

Η χαμηλή πτήση των εσόδων αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στους πίνακες της στατιστικής αρχής. Στην πανελλαδική κατάταξη μεταξύ των 67 περιοχών και Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, η Μεσσηνία καταλαμβάνει μόλις την 40ή θέση ως προς τον μέσο τζίρο ανά κατάλυμα. Αντίστοιχα, στην πελοποννησιακή κλίμακα βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας, χάνοντας τα πρωτεία από την Κορινθία και τη Λακωνία, αλλά ξεπερνώντας την Αργολίδα και την Αρκαδία.

Αναλυτικά, ο μέσος τζίρος ανά επιχείρηση καταλύματος για το 2025 στις πέντε Περιφερειακές Ενότητες της Πελοποννήσου διαμορφώθηκε ως εξής: Κορινθία: 207.536 ευρώ, Λακωνία: 137.921 ευρώ, Μεσσηνία: 134.738 ευρώ , Αργολίδα: 131.648 ευρώ και Αρκαδία: 53.589 ευρώ

Οι 10 πρωταθλητές του μέσου τζίρου στην Ελλάδα

Στην αντίπερα όχθη, οι περιοχές που οδηγούν την κούρσα των εσόδων στην ελληνική αγορά φιλοξενούν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες ή αποτελούν διεθνείς τουριστικούς προορισμούς, με το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη να κυριαρχούν. Οι 10 υψηλότεροι μέσοι τζίροι ανά επιχείρηση στην Ελλάδα για το 2025 καταγράφηκαν στις εξής ενότητες: . Κω: 1.314.946 ευρώ, Ρόδου: 1.219.892 ευρώ, Αττικής: 967.732 ευρώ, Ηρακλείου: 948.751 ευρώ, Θεσσαλονίκης: 911.280 ευρώ, Λασιθίου: 842.618 ευρώ Μυκόνου: 567.482 ευρώ , Ρεθύμνου: 535.363 ευρώ , Ημαθίας: 524.060 ευρώ, Κοζάνης: 436.093 ευρώ

Η συνολική εικόνα συμπληρώνεται με την εθνική κατάταξη των 13 Περιφερειών της χώρας, με βάση τον μέσο τζίρο ανά επιχείρηση καταλύματος για το 2025. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταλαμβάνει τη 10η θέση πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις ισχυρές επιδόσεις ορισμένων νομών όπως η Κορινθία και η Μεσσηνία, η ευρύτερη περιοχή έχει σημαντικό έδαφος να καλύψει απέναντι στους παραδοσιακούς τουριστικούς προορισμούς.

Η Κατάταξη των 13 Περιφερειών (Μέσος Τζίρος Καταλυμάτων 2025): Αττικής: 967.732 ευρώ, Κρήτης: 617.054 ευρώ, Νότιου Αιγαίου: 463.881 ευρώ Κεντρικής Μακεδονίας: 296.766 ευρώ, Ιονίων Νήσων: 231.334 ευρώ, Δυτικής Μακεδονίας: 218.601 ευρώ, Δυτικής Ελλάδας: 218.392 ευρώ , Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 153.819 ευρώ, Θεσσαλίας: 138.298 ευρώ, Πελοποννήσου: 131.126 ευρώ, Ηπείρου: 125.797 ευρώ, Βορείου Αιγαίου: 103.246 ευρώ, Στέρεας Ελλάδας: 92.650 ευρώ.