Ρεκόρ αφίξεων όλων των εποχών στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Ρεκόρ όλων των εποχών καταγράφει ο Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» λίγο πριν την επίσημη ανάληψη της διαχείρισής του από τον παραχωρησιούχο, καθώς τόσο ο Μάιος όσο και το πρώτο πεντάμηνο του 2026 σημείωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ στις αφίξεις επιβατών διεθνών πτήσεων.

Για πρώτη φορά μάλιστα οι αφίξεις εξωτερικού τον Μάιο ξεπέρασαν το φράγμα των 20.000 επιβατών, φτάνοντας τις 22.444, αριθμός αυξημένος κατά 17,1% σε σχέση με τις 19.162 αφίξεις του Μαΐου 2025. Αντίστοιχα, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους οι αφίξεις διεθνών πτήσεων ανήλθαν σε 34.261 έναντι 28.694 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 19,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 ταξίδεψαν από και προς το αεροδρόμιο Καλαμάτας συνολικά 68.650 επιβάτες με 927 πτήσεις. Από αυτές, οι 493 ήταν διεθνείς πτήσεις, μεταφέροντας συνολικά 61.831 επιβάτες εξωτερικού, ενώ στην εσωτερική κίνηση καταγράφηκαν 158 πτήσεις και 6.109 επιβάτες. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν 276 πτήσεις αεροταξί με 699 επιβάτες.

Ο Μάιος ήταν μακράν ο ισχυρότερος μήνας του έτους μέχρι σήμερα. Καταγράφηκαν συνολικά 534 πτήσεις και 43.207 επιβάτες, έναντι 265 πτήσεων και 17.906 επιβατών τον Απρίλιο. Στην εσωτερική κίνηση πραγματοποιήθηκαν 51 πτήσεις με 799 αφίξεις και 982 αναχωρήσεις, ενώ στις διεθνείς πτήσεις καταγράφηκαν 314 πτήσεις με 22.444 αφίξεις και 18.496 αναχωρήσεις.

Στο σύνολο του πενταμήνου, η εσωτερική κίνηση περιλαμβάνει 2.903 αφίξεις και 3.206 αναχωρήσεις επιβατών. Στις διεθνείς πτήσεις καταγράφηκαν 34.261 αφίξεις και 27.570 αναχωρήσεις, ενώ στα αεροταξί πραγματοποιήθηκαν 400 αφίξεις και 299 αναχωρήσεις.

Η εξέλιξη των αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία του αεροδρομίου. Μετά τις 108 αφίξεις του Φεβρουαρίου, τις 3.021 του Μαρτίου και τις 8.688 του Απριλίου, ο Μάιος έκλεισε με νέο ιστορικό υψηλό στις 22.444 αφίξεις. Αντίστοιχα, το πεντάμηνο του 2026 αποτελεί το καλύτερο πρώτο πεντάμηνο στην ιστορία του αεροδρομίου, ξεπερνώντας κατά 5.567 επιβάτες το προηγούμενο ρεκόρ του 2025.

Τα στοιχεία της ΥΠΑ αποτυπώνουν τη συνεχή ενίσχυση της αεροπορικής κίνησης στη Μεσσηνία και τις αυξημένες προοπτικές του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία ολοκληρώνεται η διαδικασία παραχώρησης του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport – Delta Airport Investments – Πηλέας.

Τα στοιχεία προέρχονται από τους πίνακες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τον Μάιο 2026:

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ