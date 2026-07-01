Πελοπόννησος: Ανησυχία ξενοδόχων για τον τουρισμό μετά τα αρνητικά στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ

Με αφορμή τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ για το 2025, τα οποία παρουσίασε αναλυτικά η «Ε» προχθές, η Ένωση επισημαίνει ότι η Περιφέρεια συμμετέχει μόλις με το 2% των επισκέψεων και το 1,9% των τουριστικών εισπράξεων της χώρας, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την Πολιτεία για τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται η υπολειτουργία του αεροδρομίου, οι καθυστερήσεις στους μεγάλους οδικούς άξονες, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις και η απουσία ουσιαστικής διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα.

Tο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας Δημήτρη Καραλή, έχει ως εξής: «Με αφορμή τις περιοδείες και τις συσκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Πελοπόννησο, η Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας θέτει σε δημόσιο διάλογο αλλά και προβληματισμό, στοιχεία της έρευνας του ΙΝΣΕΤΕ, η οποία αποτυπώνει την πραγματικότητα σχετικά με τη θέση της Πελοποννήσου έναντι των υπολοίπων Περιφερειών στον τομέα του τουρισμού. Συγκεκριμένα:

Το 2025 η Ελλάδα παρουσίασε ανοδική πορεία σε επισκέψεις (+6,1%, στις 41,7 εκατ.) και εισπράξεις (+9,8%, στα 22,6 δισ. €), με τις διανυκτερεύσεις να αυξάνονται οριακά (+0,9%, στα 233,1 εκατ.). Η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) μειώθηκε σε 5,6 (-4,9%), ενώ η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) αυξήθηκε σε 97 € (+8,9%), δείχνοντας ότι οι ταξιδιώτες δαπανούν περισσότερο ανά ημέρα αλλά παραμένουν λιγότερο. Κατά μέσο όρο, ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας το 2025 επισκέφτηκε 1,10 Περιφέρειες, έναντι 1,09 το 2024 – δηλαδή οι περισσότεροι επισκέπτες περιορίζονται σε έναν προορισμό / Περιφέρεια.

Υπάρχει έντονη Περιφερειακή ανισότητα με πέντε Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας) να συγκεντρώνουν το 82,3% των επισκέψεων, το 88,0% των διανυκτερεύσεων και το 89,9% των εισπράξεων.

Σύμφωνα με την κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, το 83,0% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε Περιφέρειες: Αττικής (23,2%), Νοτίου Αιγαίου (18,3%), Κεντρικής Μακεδονίας (17,2%), Κρήτης (15,2%) και Ιονίων Νήσων (9,0%).

Στο σύνολο των υπολοίπων Περιφερειών αντιστοιχεί το 17,0% των επισκέψεων το 2025. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή: Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (5,2%), Ηπείρου (4,2%), Πελοποννήσου (2,0%), Θεσσαλίας (1,7%), Δυτικής Ελλάδας (1,6%), Στερεάς Ελλάδας (1,3%), Βορείου Αιγαίου (0,5%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,5%).

Η Πελοπόννησος βρίσκεται στην όγδοη θέση με 828 χιλ. επισκέψεις. Οι κύριες αγορές ήταν η Γερμανία (116 χιλ.), η Γαλλία (105 χιλ.) και οι ΗΠΑ (95 χιλ.).

Στην ένατη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με 728 χιλ. επισκέψεις. Κύριες πηγές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (159 χιλ.), η Ιταλία (102 χιλ.) και η Γερμανία (40 χιλ.)

Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας το 87,9% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (22,8%), Αττικής (21,0%), Κρήτης (20,9%), Κεντρικής Μακεδονίας (12,2%) και Ιονίων Νήσων (11,1%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών αντιστοιχεί 12,1% επί του συνόλου. Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (3,2%), Πελοποννήσου (2,5%), Θεσσαλίας (1,5%), Ηπείρου (1,5%), Δυτικής Ελλάδας (1,2%), Στερεάς Ελλάδας (0,9%), Βορείου Αιγαίου (0,9%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,3%).

Στην έβδομη θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος, με 5.774 χιλ. διανυκτερεύσεις, κυρίως από τη Γερμανία (1.328 χιλ.), τη Γαλλία (484 χιλ.) και το Ηνωμένο Βασίλειο (461 χιλ.). Στην όγδοη θέση η Θεσσαλία, με 3.612 χιλ. διανυκτερεύσεις. Οι βασικές αγορές ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο (1.116 χιλ.), η Ιταλία (596 χιλ.) και η Γερμανία (239 χιλ.).

Σύμφωνα με την κατανομή των εισπράξεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας το 89,9% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε Περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (29,3%), Αττικής (25,8%), Κρήτης (19,2%), Ιονίων Νήσων (8,4%) και Κεντρικής Μακεδονίας (7,2%). Στο σύνολο των υπόλοιπων Περιφερειών – Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας – αντιστοιχεί το 10,1% των εισπράξεων επί του συνόλου.

Ακολουθεί η ποσοστιαία κατανομή: Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (2,3%), Πελοποννήσου (1,9%), Ηπείρου (1,8%), Στερεάς Ελλάδας (1,1%), Θεσσαλίας (1,1%), Δυτικής Ελλάδας (1,0%), Βορείου Αιγαίου (0,6%) και Δυτικής Μακεδονίας (0,2%).

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2025 διαμορφώθηκε σε 97 € έναντι 89 € το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση +8,8%.

Πάνω από τον μέσο όρο των 97 € κινήθηκαν τέσσερις Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο (125 €), Αττική (119 €), Ήπειρος (115 €) και Στερεά Ελλάδα (110 €). Η δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Κρήτη διαμορφώθηκε σε 89 €, μειωμένη κατά -8,7%.

Κάτω από τον μέσο όρο κινήθηκαν οι υπόλοιπες οκτώ Περιφέρειες. Η Δυτική Ελλάδα ανήλθε σε 87 €, μειωμένη κατά -2,7%. Στους Ιονίους Νήσους η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση διαμορφώθηκε σε 74 €, μειωμένη κατά -8,5%. Στην Πελοπόννησο η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε επίσης σε 74 €, αυξημένη κατά +7,4%. Στη Δυτική Μακεδονία η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 72 €, αυξημένη κατά +19,5%. Στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη διαμορφώθηκε σε 70 €, με αύξηση +4,4%. Στη Θεσσαλία και το Βόρειο Αιγαίο η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 67 €, σημειώνοντας αύξηση κατά +12,0% και +3,9% αντίστοιχα. Τέλος, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση για το 2025 καταγράφηκε στην Κεντρική Μακεδονία, με 57 € και αύξηση +19,6%.

Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια παραμονής για το 2025 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με 9,7 διανυκτερεύσεις, σημειώνοντας μείωση -8,4% σε σύγκριση με το 2024. Ακολούθησε η Κρήτη με 7,7 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση -2,3% και η Πελοπόννησος με 7,0 διανυκτερεύσεις, με μείωση -1,8%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Επιβεβαιώνεται η έντονη Περιφερειακή ανισότητα με πέντε Περιφέρειες (Νοτίου Αιγαίου, Αττικής, Κρήτης, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας) που συγκεντρώνουν το 82,3% των επισκέψεων, το 88,0% των διανυκτερεύσεων και το 89,9% των εισπράξεων. Οι αριθμοί καταδεικνύουν ότι η Πελοπόννησος:

Υπολείπεται σε επισκέψεις έναντι Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, ακόμα και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Ηπείρου.

Καταλαμβάνει μόλις το 2% στην κατανομή των επισκέψεων στις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των εισπράξεων.

Παραμένει κάτω από το από τον μέσο όρο των εισπράξεων (97 €) και η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανήλθε σε 74 €.

Τέλος, η μέση διάρκεια παραμονής για το 2025 διαμορφώθηκε σε 7,0 διανυκτερεύσεις, με μείωση -1,8%.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Γιατί μέχρι σήμερα η Πελοπόννησος ολόκληρη, συμπεριλαμβανομένης της Μεσσηνίας, παραμένει ουραγός στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμμετέχοντας μόλις στο 2% των συνολικών εσόδων;

- Ποιοι παράγοντες την έχουν καθηλώσει στο να "σέρνεται" πίσω από την υπόλοιπη Ελλάδα;

- Ποια είναι η στρατηγική εκείνη που θα βγάλει την περιοχή από το τέλμα και θα αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, χάρη στον πλούτο του τουριστικού της προϊόντος;

- Ποιο μοντέλο ανάπτυξης ταιριάζει στην περιοχή, με ποια ταυτότητα, με ποια διαχείριση και με ποια συνεργασία θα μας κάνει ξεχωριστούς όπως μας αξίζει;

- Ποιες υποδομές θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, όταν αποτελούν τροχοπέδη με την υπολειτουργία του αεροδρομίου, την καθυστέρηση υλοποίησης των οδικών αξόνων και άλλων έργων οικονομικής και κοινωνικής σημασίας;

- Γιατί εθελοτυφλούμε μπροστά στην υπερανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς να λαμβάνονται μέτρα που θα τιθασεύσουν ένα φαινόμενο με ποικίλες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες;

- Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού που είναι η ραχοκοκαλιά της Πελοποννήσου έμειναν έξω από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, με το Ταμείο Ανθεκτικότητας να κλείνει νωρίτερα την πόρτα του, αφού πρώτα πρόλαβαν να μπούνε μέσα μερικοί «έχοντες και κατέχοντες»;

- Ποιες πρωτοβουλίες θα συνδέσουν τον πρωτογενή Τομέα με τον τριτογενή του Τουρισμού, όταν το βασικό πλεονέκτημα της Πελοποννήσου είναι τα μοναδικά της προϊόντα που στηρίζουν τη μεσογειακή διατροφή με διεθνή αναγνώριση ακόμα και από την UNESCO;

Οι εξαγγελίες πρέπει να ακολουθούνται από πρωτοβουλίες. Και οι πρωτοβουλίες , από έργα. Μόνο τότε θα έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, διαπιστώσαμε ότι όλα όσα έχουν διατυπωθεί αποτελούν προθέσεις, που μπορεί να είναι αγνές, αλλά απέχουν από όσα θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει.

Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα αλλάξει. Για να μην δικαιωθεί για μια ακόμα φορά ο Ουίνστων Τσώρτσιλ όταν έλεγε ότι “Πολιτική είναι η ικανότητα να παρουσιάζεις σήμερα τι θα γίνει αύριο και να εξηγείς αύριο γιατί δεν έγινε”».