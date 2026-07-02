Μεγάλη συμμετοχή στο επετειακό AEGEAN Messinia Pro-Am

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Costa Navarino το επετειακό AEGEAN Messinia Pro-Am, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως τις 27 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες γκολφ από όλο τον κόσμο.

Η φετινή 20ή διοργάνωση φιλοξένησε 59 ομάδες από 21 χώρες, ενώ ξεχωριστή ήταν η παρουσία του θρύλου του ευρωπαϊκού γκολφ Ian Woosnam, πρώην Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία αναδρομής στην πορεία του διεθνούς τουρνουά, το οποίο ξεκίνησε το 2006 στην Κρήτη, στο The Crete Golf Club, με πρωτοβουλία του ιδρυτή της AEGEAN Θεόδωρου Βασιλάκη και του ιδρυτή της Costa Navarino καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Το 2010 το AEGEAN Airlines Pro-Am μεταφέρθηκε στην Costa Navarino, ενώ το 2022 ενώθηκε με το Messinia Pro-Am, δημιουργώντας το σημερινό AEGEAN Messinia Pro-Am.

Ο Ian Woosnam, νικητής του The Masters το 1991 και αρχηγός της ευρωπαϊκής ομάδας που κατέκτησε το Ryder Cup το 2006, συμμετείχε ως special guest στη φετινή διοργάνωση. Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον παρουσιαστή του Sky Sports Golf, Kit Alexander, μίλησε με θερμά λόγια για την Costa Navarino και τη Μεσσηνία, σημειώνοντας ότι έχει ταξιδέψει και αγωνιστεί σε σπουδαίους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αλλά η περιοχή συγκαταλέγεται στα καλύτερα μέρη για τον ίδιο. Τόνισε ακόμη ότι τα γήπεδα είναι «φανταστικά», ότι είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τον πολιτισμό της περιοχής και ότι η Costa Navarino αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν το γκολφ και θέλουν να το συνδυάσουν με τις διακοπές τους.

Το AEGEAN Messinia Pro-Am διεξήχθη σε τρία από τα τέσσερα signature γήπεδα 18 οπών του προορισμού, το The Dunes Course, το The Hills Course και το International Olympic Academy Golf Course, με χρηματικό έπαθλο 64.000 ευρώ. Στην επαγγελματική κατάταξη νικητής αναδείχθηκε ο Alessandro Tadini από την PGA Ιταλίας, ενώ στην ομαδική κατηγορία, μετά από τριήμερο αγώνα, επικράτησε η ομάδα του Emanuele Canonica, επίσης από την PGA Ιταλίας.

Ο Alessandro Tadini δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νίκη του, επισημαίνοντας ότι είχε περάσει αρκετός καιρός από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε τόσο καλά. Χαρακτήρισε το AEGEAN Messinia Pro-Am ως το μεγαλύτερο pro-am στο οποίο έχει συμμετάσχει και υπογράμμισε ότι χαίρεται κάθε φορά που επιστρέφει στην Costa Navarino, αναφερόμενος με ενθουσιασμό στα γήπεδα, τη διοργάνωση, τους ανθρώπους, το φαγητό και τα ξενοδοχεία.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν την αυθεντική Μεσσηνία μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστικές και γαστρονομικές προτάσεις, ενώ για τη διαμονή τους επέλεξαν το ανανεωμένο The Westin Resort Costa Navarino. Εκτός από το αγωνιστικό μέρος, η διοργάνωση περιλάμβανε θεματικές εκδηλώσεις και την τελετή απονομής των επάθλων.

Το AEGEAN Messinia Pro-Am τελεί υπό την αιγίδα της Confederation of Professional Golf και έχει την υποστήριξη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της PGA Ελλάδας. Κάθε χρόνο προσελκύει επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες από όλο τον κόσμο, με κάθε ομάδα να αποτελείται από έναν επαγγελματία και τρεις ερασιτέχνες, οι οποίοι αγωνίζονται για ατομικά και ομαδικά βραβεία. Από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, το τουρνουά έχει υποδεχθεί συνολικά 2.478 παίκτες από 39 χώρες.

Η AEGEAN ήταν ο ονομαστικός και κύριος χορηγός του τουρνουά. Χρυσοί χορηγοί ήταν το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, η Alpha Private Bank και η Korres. Ασημένιοι χορηγοί ήταν οι Pratt & Whitney, AerCap, Gallagher και Clyde & Co, Coca Cola Τρία Έψιλον, Adidas και Cellier, ενώ χάλκινοι χορηγοί ήταν η Vodafone και η Cenergy Holdings. Υποστηρικτές του τουρνουά ήταν οι Urwantschky Jacobsen, Autohellas Hertz, TaylorMade, Kokotos Estate, La Cucina, TEKA Systems και M. Matt/Pensador Partner. Η εταιρεία Vourakis φιλοτέχνησε τα έπαθλα, ενώ η XPENG Greece ήταν χορηγός του επάθλου Hole-In-One.

Οι ημερομηνίες για το AEGEAN Messinia Pro-Am 2027 αναμένεται να ανακοινωθούν εντός της χρονιάς.