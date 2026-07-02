Ανοικτή συνάντηση φίλων του Ταϋγέτου

Για άλλη μια χρονιά, η Πεζοπορική - Βιωματική Ομάδα «Τα Γεράκια» και ο Σύλλογος Απανταχού Λαδαίων διοργανώνουν την Κυριακή, στις Σιλίμποβες του Ταϋγέτου, την 4η Συνάντηση Αρκαδίας- Μεσσηνίας-Λακωνίας, μια δράση αφιερωμένη στη μνήμη, τη φύση και την κοινή ιστορία των ανθρώπων που συνδέθηκαν με τον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου.

Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές, απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση σε όλους όσοι αγαπούν το βουνό, οι Σιλίμποβες δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Για πολλές δεκαετίες αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για εκατοντάδες παραθεριστές, φυσιολάτρες και κατασκηνωτές, που κάθε καλοκαίρι έδιναν ζωή στο βουνό. Μέσα στα έλατα, στις πηγές και στα μονοπάτια του Ταϋγέτου δημιουργήθηκαν φιλίες, οικογένειες και αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα. Η φετινή συνάντηση αποτελεί μια συμβολική αναβίωση αυτής της συλλογικής μνήμης. Υπενθυμίζει ότι ο Ταΰγετος δεν ήταν μόνο τόπος αναψυχής, αλλά και τόπος ζωής, όπου οι άνθρωποι αντλούσαν δύναμη, ηρεμία και αισιοδοξία μέσα από την επαφή με τη φύση.

Παράλληλα, η εκδήλωση αναδεικνύει τον κοινό δεσμό που ενώνει τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία, προβάλλοντας τον φυσικό πλούτο, την ιστορία και την ανάγκη διατήρησης της ζωής στα ορεινά χωριά του Ταϋγέτου. Σημείο συνάντησης έχει ορισθεί το Τουριστικό του Ταϋγέτου, στις 9.30 το πρωί. Από εκεί θα ακολουθήσει μια ήπια πεζοπορική διαδρομή, μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων, με προορισμό τον Προφήτη Ηλία. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αθήνα Μασουρίδου στο 6986834829 ή με τον Γιάννη Λάσκαρη στο 6945568387.