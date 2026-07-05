Αφιέρωμα της Le Monde στην Πελοπόννησο

Σημαντική διεθνή προβολή απέσπασε η Πελοπόννησος μέσα από εκτενές αφιέρωμα της γαλλικής εφημερίδας Le Monde το οποίο παρουσιάζει την ορεινή Αρκαδία και το Φαράγγι του Λούσιου ως έναν αυθεντικό προορισμό όπου συνυπάρχουν η φύση, η ιστορία και η μυθολογία.

Το δημοσίευμα, που φιλοξενήθηκε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, περιγράφει τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η περιοχή στους επισκέπτες, αναδεικνύοντας τα ιστορικά χωριά, τα μοναστήρια, τα μονοπάτια και το φυσικό τοπίο της Αρκαδίας. Παράλληλα, παρουσιάζει την ορεινή Πελοπόννησο ως έναν προορισμό που απευθύνεται σε ταξιδιώτες οι οποίοι αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες, μακριά από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της με το Visit Peloponnese και διεθνή μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προβολή λιγότερο γνωστών αλλά ιδιαίτερα ποιοτικών προορισμών σε αγορές υψηλού ενδιαφέροντος, όπως η γαλλική.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι η Αρκαδία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του φυσιολατρικού και βιωματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο, ενώ το Φαράγγι του Λούσιου και το δίκτυο των μονοπατιών της περιοχής εντάσσονται στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος που αξιοποιεί τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής.

Με αφορμή τη δημοσίευση, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, δήλωσε ότι η παρουσία της Πελοποννήσου σε ένα μέσο διεθνούς κύρους, όπως η Le Monde, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής εξωστρέφειας που εφαρμόζει η Περιφέρεια. Όπως ανέφερε, υπό την καθοδήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των αυθεντικών εμπειριών, στην ανάπτυξη του βιωματικού και θεματικού τουρισμού και στην προβολή περιοχών με ξεχωριστό φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα.