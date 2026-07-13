Η Πελοπόννησος ψηλά στη βραχυχρόνια μίσθωση - Οι Ελληνες επισκέπτες καλύπτουν τη μικρή προσέλευση αλλοδαπών

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 δείχνουν ότι η Πελοπόννησος βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των ελληνικών Περιφερειών στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά η επίδοσή της στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους Έλληνες επισκέπτες. Με άλλα λόγια, η Περιφέρεια έχει ισχυρή εγχώρια βάση, αλλά δεν έχει ακόμη μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε ανάλογη διεθνή παρουσία. Ουσιαστικά και τα στοιχεία για τη βραχυχρόνια μίσθωση επιβεβαιώνουν ότι μεγάλο «έλλειμμα» της Πελοποννήσου δεν βρίσκεται στη διάρκεια παραμονής ούτε στη σχέση της με τον Έλληνα επισκέπτη. Βρίσκεται κυρίως στους αλλοδαπούς, εκεί όπου η Περιφέρεια δεν έχει καταφέρει ακόμη να αποκτήσει το βάρος που αντιστοιχεί στο τουριστικό της απόθεμα, στις ακτές, στους αρχαιολογικούς χώρους, στους ορεινούς προορισμούς και στη γειτνίασή της με την Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 2.349.314 διανυκτερεύσεις και 215.808 διαμονές μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στο 4,5% των συνολικών διανυκτερεύσεων και στο 4,9% των συνολικών διαμονών της χώρας. Με βάση τις επιδόσεις αυτές, η Πελοπόννησος κατατάσσεται 6η μεταξύ των 13 Περιφερειών, πίσω από την Αττική, το Νότιο Αιγαίο, την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και την Κεντρική Μακεδονία.

Η θέση αυτή δεν είναι αμελητέα. Αντιθέτως, δείχνει ότι η Πελοπόννησος έχει αποκτήσει σημαντική παρουσία στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ωστόσο, η απόσταση από τις Περιφέρειες της πρώτης γραμμής παραμένει μεγάλη. Η Αττική ξεπερνά τα 10,4 εκατ. διανυκτερεύσεις, το Νότιο Αιγαίο φτάνει τα 9 εκατ., η Κρήτη τα 8,8 εκατ. και τα Ιόνια Νησιά τα 8,6 εκατ. Οι τέσσερις αυτές Περιφέρειες συγκεντρώνουν περίπου το 71% των διανυκτερεύσεων της χώρας, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους ισχυρούς προορισμούς.

Μέσα σε αυτή την εικόνα, η Πελοπόννησος εμφανίζεται ως η ισχυρότερη Περιφέρεια της δεύτερης ομάδας. Καταγράφει περισσότερες διανυκτερεύσεις από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, τη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία. Σε σχέση με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει περίπου 24% περισσότερες διανυκτερεύσεις, ενώ σε σχέση με τη Θεσσαλία έχει περίπου 43% περισσότερες. Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη απέναντι στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Ελλάδα.

Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, δεν είναι μόνο η συνολική θέση της Πελοποννήσου, αλλά η σύνθεση της ζήτησης. Από τις 2.349.314 διανυκτερεύσεις στην Περιφέρεια, οι 1.659.735 έγιναν από αλλοδαπούς και οι 689.579 από ημεδαπούς. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλοδαποί αντιστοιχούν στο 70,6% των διανυκτερεύσεων της Πελοποννήσου, όταν στο σύνολο της χώρας το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 86,5%. Η απόκλιση είναι μεγάλη και δείχνει ότι η Πελοπόννησος υστερεί καθαρά στη διεθνή αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο σαφής αν εξεταστούν οι διαμονές. Στην Πελοπόννησο οι αλλοδαποί πραγματοποίησαν 123.897 διαμονές και οι ημεδαποί 91.911. Οι αλλοδαποί αντιστοιχούν στο 57,4% των διαμονών, ενώ στο σύνολο της Ελλάδας το ποσοστό τους φτάνει το 75%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν τέσσερις στις δέκα διαμονές στην Πελοπόννησο έγιναν από Έλληνες, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τον εθνικό μέσο όρο και πολύ υψηλότερο από αυτό που καταγράφεται στους μεγάλους διεθνείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Η Πελοπόννησος, επομένως, κρατάει ισχυρή θέση χάρη στους Έλληνες. Στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών βρίσκεται στην 4η θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Στις διαμονές ημεδαπών ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα, στην 3η θέση, πίσω από την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η Πελοπόννησος είναι ένας από τους βασικούς προορισμούς των Ελλήνων στη βραχυχρόνια μίσθωση.

Αντίθετα, στους αλλοδαπούς η εικόνα είναι πιο αδύναμη. Η Πελοπόννησος κατατάσσεται 7η τόσο στις διανυκτερεύσεις όσο και στις διαμονές αλλοδαπών. Την ξεπερνούν οι κλασικοί μεγάλοι προορισμοί της χώρας, αλλά και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών. Αυτό είναι ίσως το πιο καθαρό δείγμα του ελλείμματος διεθνούς ζήτησης. Η Περιφέρεια έχει ισχυρό προϊόν, αλλά δεν έχει την ίδια διείσδυση στις ξένες αγορές που έχουν άλλες περιοχές.

Η σύγκριση με τις νησιωτικές Περιφέρειες είναι χαρακτηριστική. Στα Ιόνια Νησιά και στην Κρήτη οι αλλοδαποί καλύπτουν πάνω από το 93% των διανυκτερεύσεων, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 91,2%. Στην Πελοπόννησο το ποσοστό είναι 70,6%. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Περιφέρεια δεν προσελκύει ξένους επισκέπτες. Σημαίνει όμως ότι, σε σχέση με τους μεγάλους τουριστικούς ανταγωνιστές της, η εξάρτησή της από την ελληνική αγορά παραμένει πολύ μεγαλύτερη.

Η εγχώρια αυτή βάση έχει δύο όψεις. Από τη μία, αποτελεί πλεονέκτημα, επειδή δίνει στην Πελοπόννησο σταθερό κοινό, λιγότερο ευάλωτο στις διεθνείς αναταράξεις, στις αεροπορικές συνδέσεις και στις μεταβολές των ξένων αγορών. Από την άλλη, φανερώνει ότι η Περιφέρεια δεν αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητές της στο εξωτερικό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί βασικό κανάλι διαμονής για εκατομμύρια Ευρωπαίους ταξιδιώτες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μέση διάρκεια παραμονής. Στην Πελοπόννησο οι επισκέπτες έμειναν κατά μέσο όρο 10,9 διανυκτερεύσεις ανά διαμονή, επίδοση που την κατατάσσει στην 4η θέση πανελλαδικά. Προηγούνται μόνο τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο. Αυτό δείχνει ότι όσοι επιλέγουν την Πελοπόννησο δεν τη χρησιμοποιούν μόνο για σύντομες αποδράσεις, αλλά για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας.

Η μέση διάρκεια παραμονής των Ελλήνων στην Πελοπόννησο φτάνει τις 7,5 διανυκτερεύσεις, πάνω από τον εθνικό μέσο όρο των ημεδαπών, που είναι 6,4 διανυκτερεύσεις. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι η Περιφέρεια έχει ισχυρή θέση στον ελληνικό παραθερισμό. Δεν λειτουργεί μόνο ως προορισμός Σαββατοκύριακου για την Αττική, αλλά και ως τόπος πολυήμερων διακοπών για Έλληνες επισκέπτες.

Αντίστοιχα, οι αλλοδαποί μένουν στην Πελοπόννησο κατά μέσο όρο 13,4 διανυκτερεύσεις, επίδοση κοντά στον εθνικό μέσο όρο των αλλοδαπών, που είναι 13,7. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι δείχνει ότι το πρόβλημα δεν είναι η μικρή διάρκεια παραμονής των ξένων επισκεπτών. Όσοι αλλοδαποί έρχονται στην Πελοπόννησο μένουν αρκετά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έρχονται αρκετοί σε σχέση με το δυναμικό της Περιφέρειας.

Στο σύνολο της χώρας, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις κατέγραψαν το 2025 συνολικά 52.148.765 διανυκτερεύσεις και 4.381.973 διαμονές. Από αυτές, 45.094.316 διανυκτερεύσεις προήλθαν από αλλοδαπούς και 7.054.449 από ημεδαπούς. Η μέση διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 11,9 διανυκτερεύσεις ανά διαμονή. Η Πελοπόννησος βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο στη συνολική διάρκεια παραμονής, αλλά υψηλότερα από αρκετές ηπειρωτικές Περιφέρειες.

Η Αττική αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό διαμονών στη χώρα, αλλά έχει μικρότερη μέση διάρκεια παραμονής, 8,6 διανυκτερεύσεις. Το μοντέλο της είναι περισσότερο αστικό, με περισσότερες αφίξεις και μικρότερες παραμονές. Η Πελοπόννησος έχει μικρότερο όγκο κρατήσεων, αλλά μεγαλύτερη παραμονή, γεγονός που παραπέμπει περισσότερο σε παραθεριστικό προορισμό.

Το συμπέρασμα από τα στοιχεία της Eurostat είναι σαφές. Η Περιφέρεια έχει σταθερή θέση στην πρώτη εξάδα της χώρας και υπερέχει των περισσότερων ηπειρωτικών Περιφερειών. Η αδυναμία της βρίσκεται στη διεθνή ζήτηση. Η Πελοπόννησος στηρίζεται περισσότερο από τον εθνικό μέσο όρο στους Έλληνες επισκέπτες και λιγότερο στους αλλοδαπούς, παρά το γεγονός ότι όσοι ξένοι την επιλέγουν μένουν για αρκετές ημέρες.

Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι απλώς να αυξηθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Είναι να αλλάξει η σύνθεσή τους. Η Πελοπόννησος χρειάζεται μεγαλύτερη διεθνή προβολή, καλύτερη αξιοποίηση των αεροπορικών συνδέσεων, πιο οργανωμένη σύνδεση των προορισμών της και ενίσχυση της παρουσίας της στις ξένες αγορές. Την ίδια στιγμή, δεν πρέπει να υποτιμηθεί το πλεονέκτημα των Ελλήνων επισκεπτών, οι οποίοι αποδεικνύονται η πιο σταθερή βάση της αγοράς. Η Περιφέρεια έχει ένα ισχυρό εγχώριο στήριγμα. Αυτό που της λείπει είναι το άλμα στους αλλοδαπούς.