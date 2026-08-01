Διεθνή τουριστική διάκριση διεκδικεί η Πελοπόννησος

Στους φιναλίστ των Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026, ενός από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τον πολιτιστικό και βιώσιμο τουρισμό, συγκαταλέγεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με μια πρωτοβουλία αναγεννητικού τουρισμού που υλοποιείται στη Μυρσίνη της Μάνης.

Η υποψηφιότητα αφορά την κατηγορία Creative Tourism and Co-Created Cultural Tourism Experiences, η οποία αναδεικνύει προορισμούς που επενδύουν στη συνδημιουργία αυθεντικών πολιτιστικών εμπειριών, στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πρόταση αφορά τη δράση που υλοποιείται στο χωριό Μυρσίνη της ιστορικής Μάνης, έναν οικισμό περίπου 70 κατοίκων, όπου οι επισκέπτες συμμετέχουν σε βιωματικές εμπειρίες που αναδεικνύουν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη φύση, τις παραδόσεις και την καθημερινή ζωή του τόπου. Οι εμπειρίες σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη Delta Morea, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου και συμμετοχικού μοντέλου τουρισμού.

Σε δήλωσή του, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας χαρακτηρίζει τη συμμετοχή στους φιναλίστ σημαντική επιβεβαίωση της προσπάθειας για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και βιώσιμου τουριστικού μοντέλου. Επισημαίνει ακόμη ότι η πρωτοβουλία στη Μυρσίνη δείχνει πώς ο τουρισμός μπορεί να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας αυθεντικές εμπειρίες και στηρίζοντας την τοπική οικονομία με σεβασμό στον πολιτισμό και το περιβάλλον. Παράλληλα, αναφέρει ότι η περιφερειακή αρχή, υπό τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και τη διεθνή προβολή της Πελοποννήσου.

Οι νικητές των Destination of Sustainable Cultural Tourism Awards 2026 θα ανακοινωθούν στις 24 Σεπτεμβρίου, στη Σκιάθο, κατά τη διάρκεια του 19ου Διεθνούς Συνεδρίου του European Cultural Tourism Network (ECTN). Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία του Public Choice Award, μέσω της οποίας το κοινό μπορεί να στηρίξει ηλεκτρονικά την υποψηφιότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.