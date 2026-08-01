Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου από τους φορείς, οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χαραυγής αύριο Κυριακή, στο κέντρο του χωριού, στις 11 το πρωί.

Οι οργανωτές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκειά της θα αναρτηθεί πανό με το μήνυμα μας προς τους φορείς και καλούν “όλους τους κατοίκους του χωριού, καθώς και τους φίλους του μαγευτικού αυτού τοπίου να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση”, τονίζοντας: “Η αδιαφορία και η απαξίωση των φορέων απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες επισκέπτες και που αποτελεί στοιχείο αναζωογόνησης, κοινωνικής και οικονομικής, για την κοινότητα μας, δεν πρέπει να μείνει χωρίς απάντηση”.

Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάρτιο ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαραυγής Τάσος Γραμματικόπουλος, σε δήλωσή του στην “Ε”, είχε επικρίνει τους εμπλεκόμενους φορείς, τον Δήμο Μεσσήνης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Δασαρχείο Καλαμάτας, για αδιαφορία και ανευθυνότητα, όσον αφορά την προστασία, την ανάδειξη και την επισκεψιμότητα του Πολυλιμνίου.

Είχε ξεκαθαρίσει ότι “όποιος ανατρέξει στο νόμο, θα αντιληφθεί πως το μόνιμο επιχείρημα των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ότι δηλαδή «δεν μπορώ», δεν ισχύει και εκείνο που ισχύει είναι το «δε θέλω»”. Και είχε επισημάνει πως “με την τακτική λοιπόν αυτή, «από τον Άννα στον Καϊάφα», φτάσαμε στο σήμερα, όπου οι υποδομές έχουν πλέον καταστραφεί και δεν υπάρχει πρόσβαση στο Πολυλίμνιο”.

Ακόμα, λίγες ημέρες πριν, στις αρχές Μαρτίου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης, σε συνεδρίαση λογοδοσίας, είχε επιβεβαιωθεί ότι “τέλος το Πολυλίμνιο, η πρόσβαση και η επίσκεψη του κόσμου στο μοναδικό και δημοφιλές αυτό χώρο φυσικής ομορφιάς στην Χαραυγή του Δήμου Μεσσήνης. Η πρώτη από τις ξύλινες γέφυρες στην αρχή της διαδρομής προς το Πολυλίμνιο κατέρρευσε από την τελευταία κακοκαιρία, εξαιτίας της εγκατάλειψης και της έλλειψης φροντίδας από κάθε αρμόδια αρχή και φορέα”.

Ο δήμαρχος Γιώργος Αθανασόπουλος είχε επιρρίψει τις ευθύνες στο Δασαρχείο Καλαμάτας, που είναι ο υπεύθυνος, ο κάτοχος του χώρου, απαντώντας στον σύμβουλο της μείζονος μειοψηφίας Γιάννη Μπαρακάρη που είχε θέσει το θέμα: “Ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η περιοχή του Πολυλιμνίου. Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί η δημοτική αρχή, ώστε να καταστεί η ευρύτερη περιοχή ασφαλής και επισκέψιμη, τουλάχιστον κατά τους θερινούς μήνες”.

Γ.Σ.