Γρηγόρης Κωστόπουλος - πρόεδρος Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας: “Πετύχαμε πολλά, διεκδικούμε κι άλλα”

“Καταφέραμε πολλά αλλά είναι και πράγματα που δεν καταφέραμε. Τα σημαντικά, αυτά που έκαιγαν κι επιθυμούσαν οι πρόεδροι πανελλαδικά, τα πετύχαμε”, επισήμανε στην “Ε” ο πρόεδρος της Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας και πρόεδρος του Αρι Γρηγόρης Κωστόπουλος.

Αναφερόμενος στην προσπάθεια της Ενωσης να στηρίξει τα συμφέροντα των προέδρων και των κοινοτήτων στη διαμόρφωση του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, παρατήρησε πως “η πορεία της Ενωσής μας απέκτησε αναγνώριση κι εκτίμηση από τους συναδέλφους σε ολόκληρη την Ελλάδα”.

Και σημείωσε ότι “ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αλλά για μας δεν αποτελεί το τέλος της προσπάθειας. Αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου. Και μεις θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με την ίδια επιμονή, με την ίδια ισχυρή παρουσία”.

Αναλυτικά, στη συνέντευξή του στην “Ε”, ο Γρ. Κωστόπουλος ανέφερε ότι στην προσπάθειά της η Ενωση επέλεξε ως στρατηγικό συνεργάτη και συνοδοιπόρο τον γ.γ. της ΚΕΔΕ Δημήτρη Καφαντάρη, “που μας άνοιξε τον δρόμο να μπορέσουμε να φθάσουμε στα κατάλληλα πρόσωπα, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας”.

Για την στρατηγική που ακολούθησε η Ενωση, παρατήρησε ότι “ήταν ξεκάθαρη. Να είμαστε παρόντες εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις και να παρουσιάσουμε τεκμηριωμένα τις θέσεις μας. Η Ενωση Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας σε όλες τις σημαντικές στιγμές της διαβούλευσης για τον νέο Κώδικα, κατέθεσε προτάσεις, μετέφερε τις αγωνίες και τις πραγματικές ανάγκες των προέδρων κι επέμεινε σε ζητήματα που θεωρούσαμε κρίσιμα για τη λειτουργία των κοινοτήτων”.

Ενημέρωσε ότι “κάναμε συναντήσεις ανά τους Δήμους, που δεν είχαν τη συμμετοχή που θα έπρεπε. Συγκεντρώσαμε όλες τις προτάσεις σε ένα υπόμνημα και κάναμε μια σειρά συναντήσεων με τους δημάρχους, τον περιφερειάρχη, τους βουλευτές, για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας. Και με τον γ.γ. του υπουργείου, με διάφορα στελέχη, με την ομάδα νομικών και συνταγματολόγων του υπουργείου και κορυφαία ήταν η συνάντηση με τον ίδιο τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο”.

Ακόμα, αναφέρθηκε στη συμβολή του δημάρχου Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλου, που “ήταν ξεκάθαρα υπέρ των θέσεων των προέδρων. Στάθηκε πλάι μας”.

“ΤΙ ΠΕΥΧΑΜΕ”

Γι’ αυτά που πέτυχε η Ενωση, ο Γρ. Κωστόπουλος ανέφερε με ικανοποίηση:

“Διεκδικήσαμε και αναδείξαμε την ανάγκη τα έξοδα κίνησης να γίνουν έξοδα παράστασης και να αυξηθούν. Ο πρόεδρος της κοινότητας μετακινείται, συμμετέχει σε συναντήσεις, εκπροσωπώντας την κοινότητά του. Ολο αυτό γινόταν με μια μικρή δαπάνη των εξόδων κίνησης, που ήταν πολύ χαμηλό και ζητήσαμε το απλό: να αναπροσαρμοστεί, να γίνουν έξοδα παράστασης, να μπορεί να συνδεθεί με τις αυξήσεις των δημάρχων, ώστε κάθε αλλαγή που θα συμβαίνει στο πιο πάνω επίπεδο να συμπαρασύρει και μας ως μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πετύχαμε μια γενναία αύξηση, η οποία φέρνει τα δεδομένα να αξιολογούνται στις τιμές καυσίμων και παραστατικών του 2026.

Διεκδικήσαμε και κερδίσαμε να υπάρχει αποζημίωση για τη συμμετοχή μας στα Δημοτικά Συμβούλια, όταν υπάρχει θέμα της κοινότητάς μας. Η αποζημίωση είναι ένα μέτρο που αναγνωρίζει έμπρακτα τη συμμετοχή τους στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης

Τρίτη κορυφαία διεκδίκηση που πετύχαμε: Ουσιαστική πάγια προκαταβολή για τις κοινότητες. Ηταν υποχρεωτικό και θα έπρεπε να δίνεται. Κάναμε μεγάλο αγώνα, το 90% των Δήμων ανά την Ελλάδα δεν την έδιναν. Πετύχαμε την αλλαγή, όπως τη ζητήσαμε. Αποσύρεται ο όρος έκτακτες ανάγκες. Ο πρόεδρος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για τις καθημερινές ανάγκες. Είναι επαναλαμβανόμενη, οι ανάγκες δεν σταματάνε. Οι πρόεδροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το σπουδαίο εργαλείο όχι μόνο μία φορά, αλλά επαναλαμβανόμενα, τουλάχιστον δύο. Είναι μικρό, αλλά είναι ένα ποσό που μπορεί ο κάθε πρόεδρος να αντιμετωπίσει τις άμεσες ανάγκες, από την αγορά ενός τζαμιού και ασβέστη, να αλλάξει 5 λάμπες.

Πετύχαμε λόγο και συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή. Μπορούμε να καταθέσουμε την άποψή μας.

Διατηρήσαμε την απόσπαση των συναδέλφων που εκλέγονται, ήταν υπό κατάργηση. Πετύχαμε την εξαίρεση των υπαξιωματικών, να μπορούν οι υπαξιωματικοί να συμμετάσχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυξήθηκαν οι άδειες προέδρων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά 10 ημέρες.

Διεκδικήσαμε σφραγίδα και θεσμική αυτοτέλεια για την κάθε κοινότητα. Με τις νέες ΚΥΑ που θα δώσουν την τελική μορφή της χρήσης της σφραγίδας, θα είναι ένα αρκετά καλό βήμα αναβάθμισης. Για παράδειγμα, θα γράφει «Δημοτική Κοινότητα Αριος του Δήμου Καλαμάτας», με το εθνόσημο.

Πετύχαμε τις δωρεές προς τις κοινότητες. Τώρα υπάρχει δέσμευση, με το που προκύπτει δωρεά, περνάει Κοινοτικό Συμβούλιο και η απόφαση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την υλοποίησή της από τον δήμο.

Πετύχαμε να μην καταργηθούν οι κοινότητες στις έδρες των δήμων (Καλαμάτα, Μεσσήνη, Πύλος, Καρδαμύλη, Μελιγαλάς, Κυπαρισσία). Ηταν να καταργηθούν κι επιμείναμε στοχευμένα κινηθήκαμε συναδελφικά, στη λογική ότι κάθε κατάργηση ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για τις επόμενες”.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΛΟΓΗ

Για την ανεξάρτητη εκλογή των προέδρων που δεν επετεύχθη, σημείωσε:

“Συνεχίζουμε να διεκδικούμε, για την πλειοψηφία των προέδρων η ανεξάρτητη εκλογή ήταν το μέγιστο ζητούμενο. Για να μην επηρεάζεται κανένας πολίτης μιας κοινότητας από προσωπικές συμπάθειες και τις πολιτικές του πεποιθήσεις, να μπορεί να ψηφίζει αυτόν που θεωρεί άξιο για το χωριό. Δεν έγινε και αυτό μας πικραίνει. Θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε, ώστε να φθάσουμε κάποια στιγμή τα αυτιά που θα το ακούσουν. Δώσαμε κι εναλλακτικές, αφού δεν ήθελαν την ανεξάρτητη κάλπη. Να ενταχθούν όλοι οι κοινοτικοί σύμβουλοι ή εκπρόσωποι σε κάθε υποψήφιο δήμαρχο. Ούτε αυτό έγινε αποδεκτό. Βρήκε σκοπέλους και πολιτικούς και από τα κόμματα της Αριστεράς. Δεν ήθελαν οι δικοί τους υποψήφιοι να μπουν κάτω από κοινά ψηφοδέλτια”.

“ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ”

Γι’ αυτά που δεν κατάφεραν, παρατήρησε: “Δεν καταφέραμε να διατηρηθούν τα τριμελή Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων στο όριο των 200 κατοίκων. Σε κοινότητες μέχρι 300 κατοίκους θα έχουμε μονομελή Συμβούλια. Σύντομα θα το επαναφέρουμε.

Δεν πετύχαμε να παραμείνει ο όρος πρόεδρος στις κοινότητες που είναι μονομελή και να μην αντικατασταθεί με τον εκπρόσωπο. Οι κοινότητες με μονομελή Συμβούλια θα έχουν εκπρόσωπο, αν και όλοι πρόεδρο θα τον φωνάζουν. Ο υπουργός με διαβεβαίωσε ότι δεν θα στερηθούν ούτε ενός δικαιώματός τους, όπως έχουν όλοι οι άλλοι πρόεδροι.

Πολύ σημαντική ήταν και η προσπάθειά μας να μη γίνει κατάργηση ή συγχώνευση των Κοινοτήτων, που δεν συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό εκλογέων, τους 40. Κοινότητες κάτω των 40 ατόμων ή καταργούνται ή συγχωνεύονται με όμορη. Είναι 9 στην Ελλάδα (η μία στη Μεσσηνία) που θα καταργηθούν. Αυτές οι κοινότητες είναι απομακρυσμένες. Δεν μπορεί να καταλάβει η κεντρική διοίκηση ότι για 1.000 και για 2.000 και για 3.000 ευρώ, στερεί από έναν άνθρωπο, ενδεχομένως στον πιο νέο του χωριού, τη δυνατότητα να είναι παρών, να φέρει τα γράμματα και τα φάρμακα, να πάει τον παππού στον γιατρό”.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της Ενωσης Προέδρων Κοινοτήτων Μεσσηνίας Γρ. Κωστόπουλος σημείωσε ότι “ο ρόλος των προέδρων στα δικά μας χωριά, είναι τσάπα, χορτοκοπτικό, καθαριότητες, σβήσιμο της φωτιάς, αγώνας, διεκδικήσεις, Συμβούλια, κόπος, εκδηλώσεις. Οι πρόεδροι είναι πολυεργαλεία της αυτοδιοίκησης και χαίρομαι γιατί αυτά που κερδήθηκαν είναι πράγματα που δείχνουν ότι πραγματικά υπήρξε μια αναγνώριση προς το πρόσωπο του προέδρου”.