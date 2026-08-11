Η «Οδύσσεια» ενισχύει την τουριστική ζήτηση: Αύξηση 12% στις αναζητήσεις για διακοπές στην Πελοπόννησο

Η διεθνής προβολή της ταινίας, μέρος της οποίας γυρίστηκε στη Μεσσηνία, φαίνεται ότι έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές, καθώς αντίστοιχη αύξηση στις αναζητήσεις και στις κρατήσεις καταγράφεται και σε άλλους ελληνικούς προορισμούς που συνδέονται με την παραγωγή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Money Review, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η «Οδύσσεια» ενισχύει τη ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τάση του λεγόμενου set-jetting, δηλαδή των ταξιδιών σε προορισμούς που οι επισκέπτες έχουν γνωρίσει μέσα από κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ο ταξιδιωτικός οργανισμός EasyJet Holidays κατέγραψε αύξηση 18% στις εβδομαδιαίες κρατήσεις προς την Ελλάδα αμέσως μετά την πρεμιέρα της ταινίας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε η Κέρκυρα, όπου οι κρατήσεις ενισχύθηκαν κατά 28% μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, ενώ οι αναζητήσεις για το νησί αυξήθηκαν κατά 9%.

Την ίδια περίοδο οι αναζητήσεις για διακοπές στην Πελοπόννησο, με επίκεντρο προορισμούς όπως η Καλαμάτα, αυξήθηκαν κατά 12%. Αύξηση καταγράφηκε επίσης για την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, με τις αναζητήσεις να ενισχύονται κατά 8% και 7% αντίστοιχα.

Η επίδραση της ταινίας δεν περιορίζεται στην Ελλάδα. Στη Σικελία, όπου επίσης πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα, οι κρατήσεις αυξήθηκαν κατά 8% σε εβδομαδιαία βάση. Οι αναζητήσεις για την Κατάνια ενισχύθηκαν κατά 10% και για το Παλέρμο κατά 9%.

Η EasyJet Holidays έχει ήδη δημιουργήσει σειρά ταξιδιωτικών πακέτων εμπνευσμένων από την «Οδύσσεια», τα οποία περιλαμβάνουν ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων και προορισμούς στην Ελλάδα, στα νησιά του Ιονίου και στη Σικελία.

Η τάση αυτή εντάσσεται στο διεθνώς αναπτυσσόμενο φαινόμενο του set-jetting. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Money Review, περισσότεροι από τους μισούς διεθνείς ταξιδιώτες δηλώνουν ότι αναζητούν ή σχεδιάζουν ταξίδια σε τοποθεσίες τις οποίες γνώρισαν μέσα από ταινίες ή τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ ιδιαίτερα έντονη είναι η τάση στις νεότερες ηλικίες και ειδικότερα στους Millennials και στη Gen Z.

Παράλληλα, ο ταξιδιωτικός οργανισμός Unforgettable Greece καταγράφει αύξηση 76% στις κρατήσεις για την Ελλάδα που συνδέονται με το ενδιαφέρον το οποίο έχει προκαλέσει η ταινία και έχει δημιουργήσει 22 νέα θεματικά ταξίδια που συνδέουν, μεταξύ άλλων, την Αθήνα, την Κέρκυρα και την Ιθάκη.

Στην αξιοποίηση της διεθνούς δημοσιότητας που δημιουργεί η «Οδύσσεια» έχει κινηθεί και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. Μέσω της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας διοργανώθηκε δημοσιογραφικό ταξίδι στην Ιθάκη, το οποίο οδήγησε στην έκδοση συλλεκτικού αφιερώματος 162 σελίδων από το περιοδικό της γαλλικής «Le Figaro» με θέμα τα βήματα του Οδυσσέα.

Τα πρώτα αυτά στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια προβολή της κινηματογραφικής παραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εργαλείο προβολής των ελληνικών προορισμών και ειδικότερα της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας, που αποτέλεσαν σκηνικό για μέρος των γυρισμάτων της «Οδύσσειας».

Πηγή: Money Review