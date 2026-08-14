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Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 09:58

Στη Μεσσηνία ξανά για διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (βίντεο)

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Στη Μεσσηνία ξανά για διακοπές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (βίντεο)

Navarino Agora

Στη Μεσσηνία βρίσκεται ακόμα μία φορά ο σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο παίκτης πλέον των Μαϊάμι Χιτ με την οικογένειά του βρίσκεται ξανά στην Costa Navarino περνώντας χαλαρωτικές στιγμές πριν την επιστροφή του στις ΗΠΑ για την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με τη νέα του ομάδα.

Θυμίζουμε άλλωστε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η σύζυγός του Μαράια παντρεύτηκαν στην Costa Navarino την 1η Σεπτεμβρίου 2024, ενώ όπως είναι γνωστό η οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει επενδύσει στις κατοικίες, που λειτουργούν στο διεθνούς φήμης τουριστικό θέρετρο, που βρίσκεται στη Μεσσηνία.

Κατηγορία Τουρισμός
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