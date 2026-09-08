Εντυπωσιακά superyachts στο λιμάνι της Καλαμάτας

Δύο από τα μεγαλύτερα superyachts του κόσμου βρίσκονται αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι της Καλαμάτας, προσελκύοντας από την Κυριακή το ενδιαφέρον στην παραλιακή ζώνη της πόλης.

Πρόκειται για το HADAR, μήκους 136 μέτρων, και το BLUE, μήκους 160 μέτρων, δύο εντυπωσιακά γιοτ που έχουν ναυπηγηθεί από τη γερμανική Lürssen. Το HADAR είναι το πρώην Flying Fox, κατασκευής 2019, ενώ το BLUE παραδόθηκε το 2022 και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιδιωτικά γιοτ στον κόσμο.

Η ταυτόχρονη παρουσία τους στην Καλαμάτα φαίνεται ότι συνδέεται με κοινό ταξίδι στη Μεσόγειο. Τα διαθέσιμα στοιχεία AIS για την κίνηση των δύο σκαφών δείχνουν ότι ακολουθούν το τελευταίο διάστημα σχεδόν παράλληλη διαδρομή.

Στα μέσα Ιουλίου βρίσκονταν ταυτόχρονα στην Αλικαρνασσό της Τουρκίας, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλης κλίμακας ανεφοδιασμός τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, το HADAR παρέλαβε περίπου 280 τόνους καυσίμων και το BLUE περίπου 335 τόνους.

Τον Αύγουστο τα δύο γιοτ εμφανίζονται στο Ναύπλιο και στη συνέχεια κατευθύνονται προς τη Σαρδηνία. Από τις 22 Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου καταγράφονται στην περιοχή της Όλμπια. Στις 3 Σεπτεμβρίου αναχωρούν από τη Σαρδηνία και κινούνται προς την Ελλάδα, για να βρεθούν λίγες ημέρες αργότερα αγκυροβολημένα έξω από το λιμάνι της Καλαμάτας.

Το BLUE έχει συνδεθεί σε δημοσιεύματα με τον σεΐχη Mansour bin Zayed Al Nahyan, αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και μέλος της βασιλικής οικογένειας του Άμπου Ντάμπι. Για το HADAR, το οποίο άλλαξε ιδιοκτησία και όνομα μετά την περίοδο κατά την οποία ήταν γνωστό ως Flying Fox, δεν υπάρχουν ασφαλή δημόσια στοιχεία για τον σημερινό ιδιοκτήτη του.

Η κοινή παρουσία στην Αλικαρνασσό, στο Ναύπλιο, στη Σαρδηνία και τώρα στην Καλαμάτα αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα δύο γιγαντιαία γιοτ ταξιδεύουν μαζί. Παραμένει άγνωστο ποιοι επιβαίνουν σε αυτά και πόσο θα διαρκέσει η παραμονή τους στα νερά της Καλαμάτας.