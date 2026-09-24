Παρουσίαση της τουριστικής ιστοσελίδας «Visit Kalamata»

Τη νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας, με την ονομασία «Visit Kalamata», θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το κοινό την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 8 μ.μ., στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

Η ιστοσελίδα είναι ήδη διαθέσιμη στο visit.kalamata.gr και αποτελεί τη νέα επίσημη διαδικτυακή τουριστική πύλη του Δήμου.

Οπως τονίζεται από το Δήμο Καλαμάτας, το νέο portal δεν είναι απλώς ένας ιστότοπος, αλλά μια δομημένη, δίγλωσση βάση περιεχομένου για τα σημεία ενδιαφέροντος, τις εμπειρίες και τις θεματικές διαδρομές της πόλης, που συνδέεται με τις νέες πινακίδες κατεύθυνσης και τις πλακέτες με κωδικούς QR στα σημεία ενδιαφέροντος.

Το περιεχόμενο έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αξιοποιήσιμο και από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Κατά την εκδήλωση θα γίνει και μια σύντομη ομιλία από τον καθηγητή Βασίλη Πουλόπουλο για την ψηφιακή εικόνα μιας πόλης, με θέμα «Από την πραγματική στην ψηφιακή Καλαμάτα: ένας προορισμός, μια εικόνα».

«Η ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Με κεντρικό μήνυμα «Η Ψυχή της Πελοποννήσου», το νέο Visit Kalamata επιχειρεί να παρουσιάσει την Καλαμάτα όχι μόνο ως έναν καλοκαιρινό προορισμό, αλλά ως μία πόλη που μπορεί να προσφέρει διαφορετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, συνδυάζοντας τον Μεσσηνιακό Κόλπο, τον Ταΰγετο, την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομική της ταυτότητα.

Η πληροφορία στην ιστοσελίδα οργανώνεται σε θεματικές ενότητες που επιτρέπουν στον επισκέπτη να κινηθεί ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του.

Στις βασικές κατηγορίες περιλαμβάνονται η ανακάλυψη της Καλαμάτας, η Φύση & Θάλασσα, η Ιστορία & Πολιτισμός, η Γαστρονομία, η Αγορά & Διασκέδαση, οι Εκδηλώσεις, ο σχεδιασμός της διαμονής και οι Εκδρομές. Μέσα από αυτές παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η Παλιά Πόλη και το Ιστορικό Κέντρο, το Κάστρο, η Κεντρική Αγορά, η παραλιακή ζώνη και η μαρίνα, μουσεία και θρησκευτικά μνημεία, παραλίες, υπαίθριες δραστηριότητες, τοπικά προϊόντα και επιλογές για αγορές.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη σύνδεση της πόλης με τη θάλασσα και τον Ταΰγετο, αλλά και στην εικόνα μιας πόλης όπου ο επισκέπτης μπορεί μέσα στην ίδια ημέρα να κινηθεί από το ιστορικό κέντρο και την αγορά έως την παραλία.

Στο κομμάτι της γαστρονομίας, το site αναδεικνύει προϊόντα ταυτισμένα με την περιοχή, όπως οι ελιές και το ελαιόλαδο Καλαμάτας, τα σύκα, το μέλι και άλλα προϊόντα της μεσσηνιακής γης, ενώ η Κεντρική Αγορά παρουσιάζεται ως ένα από τα σημεία όπου ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε πιο άμεση επαφή με την καθημερινότητα και την παραγωγή της περιοχής.

ΕΤΟΙΜΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο της νέας πλατφόρμας είναι ότι δεν περιορίζεται σε έναν κατάλογο αξιοθέατων.

Περιλαμβάνει έτοιμες προτάσεις και itineraries (διαδρομές επίσκεψης), ακόμη και για κάποιον που διαθέτει μόλις μια ώρα στην πόλη, αλλά και για μονοήμερη επίσκεψη ή πολυήμερο city break. Ενδεικτικά, προτείνονται βόλτα στην Αριστομένους, επίσκεψη στο Κάστρο, γεύμα δίπλα στη θάλασσα, καθώς και εκδρομές προς την Αρχαία Μεσσήνη και τον Ταΰγετο.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης σε χάρτη για χρήση εκτός σύνδεσης και σύνδεση με το Google Maps για σημεία ενδιαφέροντος, ενώ ξεχωριστός χώρος έχει προβλεφθεί και για B2B περιεχόμενο που αφορά ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία. Παράλληλα, η ιστοσελίδα διαθέτει ενότητες με άρθρα, ιστορίες και ενημέρωση για εκδηλώσεις.

Αυτή την περίοδο, πριν από την επίσημη παρουσίαση, στην κορυφή της ιστοσελίδας εμφανίζεται και η ένδειξη ότι βρίσκεται σε test mode.

ΑΠΟ ΤΟ «GO KALAMATA» ΣΤΟ «VISIT KALAMATA»

Η νέα ιστοσελίδα έρχεται να συνδεθεί με τη συνολικότερη ψηφιακή τουριστική παρουσία του Δήμου Καλαμάτας.

Τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος χρησιμοποιούσε για την τουριστική προβολή του στα κοινωνικά δίκτυα την ονομασία «Go Kalamata», πλάνο που για μεγάλο διάστημα «μπήκε στον πάγο».

Η εικόνα αυτή άλλαξε στη συνέχεια, με την τουριστική παρουσία στα social media να περνά στην ονομασία «Visit Kalamata».

Με το νέο site, επομένως, ιστοσελίδα και social media επιχειρείται πλέον να λειτουργούν κάτω από μία ενιαία τουριστική ταυτότητα, το Visit Kalamata.

Υπάρχει, ωστόσο, και μία παράμετρος που έχει επισημανθεί στο παρελθόν. Η ονομασία «Visit Kalamata» δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στο διαδίκτυο με τη σημερινή πρωτοβουλία του Δήμου. Πριν από αυτήν υπήρχε ήδη διαδικτυακή παρουσία με την ίδια ονομασία, τόσο μέσω ιστοσελίδας όσο και μέσω social media.

Η συνύπαρξη παλαιότερου και νεότερου περιεχομένου με την ονομασία «Visit Kalamata» μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση ή να αποπροσανατολίσει το διαδικτυακό κοινό, ιδιαίτερα μέσα από παλιότερα αποτελέσματα αναζητήσεων και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Για τον επισκέπτη, επομένως, έχει σημασία να είναι σαφές ότι η νέα επίσημη τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας βρίσκεται στη διεύθυνση visit.kalamata.gr.

Τ.Αν.