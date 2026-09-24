Δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά στη Μεσσηνία - Με ελεύθερη είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Με δύο ξεχωριστές δράσεις συμμετέχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026, με επίκεντρο τη διαχρονική αξία των μνημείων, την ανθεκτικότητά τους αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η πρώτη δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ., στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στη θεματική εκπαιδευτική περιήγηση με τίτλο «Έχει αντέξει. Θα αντέξει; Μια διαφορετική διαδρομή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας».

Μέσα από τα εκθέματα του μουσείου, η περιήγηση επιχειρεί να ανοίξει έναν διάλογο γύρω από έννοιες όπως η φθορά, η διατήρηση και η ανθεκτικότητα, συνδέοντας τα αντικείμενα του παρελθόντος με τις σημερινές προκλήσεις και το ερώτημα της προστασίας τους για τις επόμενες γενιές.

Η δεύτερη δράση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου την ίδια ώρα στον Θολωτό Μυκηναϊκό Τάφο Κάμπου Αβίας, στον Δήμο Δυτικής Μάνης. Πρόκειται για θεματική ξενάγηση στο μνημειακό ταφικό μνημείο, το οποίο χρονολογείται από τον 15ο έως τον 13ο αιώνα π.Χ.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα παρουσιαστούν η αρχιτεκτονική και η χρήση του τάφου, η ιστορία της ανακάλυψης και της αρχαιολογικής έρευνάς του, αλλά και η θέση του μέσα στο φυσικό και ιστορικό τοπίο της περιοχής. Παράλληλα, θα αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των μνημείων και η σχέση τους με τα κατάλοιπα διαφορετικών ιστορικών περιόδων που συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο της Δυτικής Μάνης.

Οι δύο δράσεις απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε μαθητές, ενώ η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Για τη δράση της 4ης Οκτωβρίου απαιτείται προηγούμενη τηλεφωνική δήλωση συμμετοχής, ενώ η μετάβαση στον χώρο θα γίνει με ιδιωτικά μέσα.

Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία που υπάγονται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας θα είναι ελεύθερη για το κοινό, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καλέστε στα τηλ. 27214 79088, 6979 108085 (Κατερίνα Τζαμουράνη, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας).