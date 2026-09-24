Το Νοέμβριο αναλαμβάνει η Fraport το Αεροδρόμιο - Εως το 2028 οι παρεμβάσεις αναβάθμισης ύψους 125 εκ. ευρώ

Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να αναλάβει τη διαχείριση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» ο παραχωρησιούχος, ενώ σε περίπου δύο μήνες τοποθετείται η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών για την αναβάθμιση και επέκταση των εγκαταστάσεων.

Το χρονοδιάγραμμα παρουσιάζει σε ρεπορτάζ της στο Powergame.gr η Μαρία Καλούδη, σύμφωνα με το οποίο οι μελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει από την κοινοπραξία INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ – KLX AIRPORT, που έχει αναλάβει το κατασκευαστικό σκέλος της επένδυσης. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων προβλέπεται έως το 2028, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για το αεροδρόμιο φτάνει τα 125 εκατ. ευρώ.

Η αλλαγή σκυτάλης στη λειτουργία του αεροδρομίου αποτελεί ουσιαστικά την αφετηρία της 40ετούς περιόδου παραχώρησης και ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σε μια περίοδο κατά την οποία η Καλαμάτα καταγράφει σημαντική αύξηση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης.

Παράδοση τον Νοέμβριο

Όπως αναφέρει το Powergame.gr, η παράδοση του αεροδρομίου τον Νοέμβριο αποτυπώνεται και στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.», οι οποίες εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου και δημοσιοποιήθηκαν στο ΓΕΜΗ στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η παραχωρησιούχος αναμένει τα πρώτα έσοδα από τη λειτουργία του αεροδρομίου μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, η οποία τοποθετείται πιθανότατα μέσα στον Νοέμβριο. Μέχρι τότε συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την ανάληψη της λειτουργίας και την έναρξη του επενδυτικού προγράμματος.

Παράλληλα προχωρούν οι μελέτες για τα έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης. Η κοινοπραξία INTRAPOWER – ΕΚΤΕΡ – KLX AIRPORT έχει αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος και αναλαμβάνει τη μελέτη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την παρακολούθηση των εργασιών.

Σύμφωνα με το Powergame.gr, «οι μελέτες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών τοποθετείται σε περίπου δύο μήνες από σήμερα».

Αύξηση κεφαλαίου κατά 5,86 εκατ. ευρώ

Σημαντικό βήμα πριν από την ανάληψη της διαχείρισης αποτελεί και η κεφαλαιακή ενίσχυση της παραχωρησιούχου. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στις 16 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,864 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» να φτάσει τα 6,964 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση ενισχύει την οικονομική βάση της εταιρείας λίγο πριν από την έναρξη της 40ετούς παραχώρησης. Στο τέλος του 2025 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά περίπου 1,31 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω υποχρεώσεων προς συνδεδεμένη εταιρεία της Fraport.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το κυκλοφορούν ενεργητικό υπερβαίνει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ η διοίκηση εκτιμά ότι υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη των άμεσων λειτουργικών και χρηματοδοτικών αναγκών.

Η πρώτη οικονομική χρήση της εταιρείας, από τις 7 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, έκλεισε με ζημίες μετά φόρων 200.535 ευρώ, καθώς η εταιρεία βρισκόταν ακόμη στην προπαρασκευαστική περίοδο και δεν είχε έσοδα από την εκμετάλλευση του αεροδρομίου.

Η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και κυρώθηκε από τη Βουλή στις 28 Ιουλίου. Προβλέπει την παραχώρηση για 40 χρόνια της διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του αεροδρομίου.

Το αρχικό τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα φτάνει τα 125 εκατ. ευρώ. Στην «Αεροδρόμιο Καλαμάτας Α.Ε.» συμμετέχουν η Fraport AG με 51%, η Delta Airport Investments με 24,5% και η Πηλέας με 24,5%.

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπει εκτεταμένη αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου και κυρίως του αεροσταθμού, ώστε να αυξηθεί σημαντικά η δυνατότητα εξυπηρέτησης επιβατών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της παραχώρησης, οι υποχρεωτικές επενδύσεις της πρώτης περιόδου περιλαμβάνουν ανακαίνιση και επέκταση του υφιστάμενου τερματικού σταθμού, αναδιοργάνωση των χώρων αναχωρήσεων και αφίξεων και παρεμβάσεις για την ταχύτερη διαχείριση των επιβατών και των αποσκευών. Προβλέπονται επίσης νέος εξοπλισμός και συστήματα ασφαλείας, καθώς και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Παρεμβάσεις προβλέπονται και στην πλευρά των αεροσκαφών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του αεροδρομίου σε περιόδους αιχμής, όταν οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις διεθνών πτήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναμόρφωση του terminal, καθώς οι σημερινές εγκαταστάσεις αποτελούν εδώ και χρόνια το βασικότερο πρόβλημα του αεροδρομίου. Η αύξηση των πτήσεων, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, έχει δημιουργήσει ανάγκες πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που μπορούσαν να εξυπηρετήσουν οι υφιστάμενες υποδομές.

Το επενδυτικό πρόγραμμα δεν περιορίζεται στις παρεμβάσεις της πρώτης περιόδου. Η σύμβαση προβλέπει επενδύσεις σε βάθος χρόνου, καθώς η δυναμικότητα των εγκαταστάσεων θα πρέπει να ακολουθεί την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης στη διάρκεια της 40ετούς παραχώρησης.

Στόχος είναι το Αεροδρόμιο Καλαμάτας να μπορεί να εξυπηρετεί έως το 2055 περίπου 1 εκατ. επιβάτες ετησίως, μέγεθος πολλαπλάσιο της κίνησης που εξυπηρετούσαν οι εγκαταστάσεις πριν από την ταχεία τουριστική ανάπτυξη της τελευταίας δεκαετίας.

Η έναρξη της νέας περιόδου συμπίπτει με σημαντική αύξηση της κίνησης. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026 το αεροδρόμιο Καλαμάτας εξυπηρέτησε 216.359 επιβάτες έναντι 181.820 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 19%.

Η άνοδος είναι ακόμη μεγαλύτερη στη διεθνή κίνηση, η οποία αποτελεί πλέον τον βασικό κινητήριο μοχλό του αεροδρομίου. Η Καλαμάτα έχει αποκτήσει απευθείας συνδέσεις με σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές και η αύξηση των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τις υποδομές, ιδιαίτερα στις ώρες και στις ημέρες αιχμής.

Η ανάληψη του αεροδρομίου από τον παραχωρησιούχο μέσα στον Νοέμβριο και η έναρξη των πρώτων κατασκευαστικών εργασιών λίγο αργότερα μεταφέρουν πλέον το ενδιαφέρον από τη μακρά διαδικασία της παραχώρησης στην εφαρμογή του επενδυτικού προγράμματος. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η οριστικοποίηση των μελετών και η ανάπτυξη των εργοταξίων, με το αεροδρόμιο να παραμένει παράλληλα σε πλήρη λειτουργία.