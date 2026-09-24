Σύνδεσμος των εν Αθήναις Πυργίων: Θεόδωρος Κωνσταντίνος Λάμπρος – Ένας Ηλείος που υπηρετεί την Ιστορία του τόπου μας!

Και εφέτος, ο Σύνδεσμος των εν Αθήναις Πυργίων επισκέφθηκε το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως, έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό, όπου είχε την ευκαιρία να συναντήσει Ηλείους δημιουργούς και ανθρώπους που μέσα από το έργο τους κρατούν ζωντανή τη σχέση με τον τόπο και την ιστορία.

Μία από τις ιδιαίτερες συναντήσεις ήταν με τον Ηλείο ιστορικό, συγγραφέα και δημοσιογράφο στην εφημερίδα “Πρώτη” Θεόδωρο Κωνσταντίνο Λάμπρο, με αφορμή την παρουσίαση και υπογραφή του πρώτου ιστορικού μυθιστορήματός του «Τα Ματωμένα Αμπέλια», από τις Εκδόσεις «ΕΛΚΥΣΤΗΣ».

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρό του, Βένια Τσιλιμίγκρα.

Ο Θεόδωρος Κωνσταντίνος Λάμπρος έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της δραστηριότητάς του στην έρευνα και την ανάδειξη της ιστορίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ηλεία και στην Ελληνική Επανάσταση του 1821.

Έχει σπουδάσει Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο το 1821 και την Ελληνική Επανάσταση.

Παράλληλα, έχει δραστηριοποιηθεί επί σειρά ετών στη δημοσιογραφία, ενώ έχει αρθρογραφήσει σε εφημερίδες της Ηλείας και σε άλλα έντυπα.

Στο συγγραφικό και εκδοτικό του έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το «Μαθητικό Τετράδιο – Ημερολόγιο» του Δήμου Πύργου για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, το βιβλίο-λεύκωμα «Γεγονότα και Άγνωστες πτυχές που σημάδεψαν την Ηλεία κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821», το δίγλωσσο βιβλίο-οδηγός «Από την Αρχαία Φειά στο Κατάκολο», καθώς και το έργο «Φράγκοι και Βυζαντινοί στην Ηλεία». Το 2025 βραβεύθηκε στα «Πρόσωπα της Χρονιάς» της εφημερίδας «Πελοπόννησος» για το ιστορικό και συγγραφικό του έργο.

Ιδιαίτερη θέση στη μέχρι σήμερα διαδρομή του κατέχει η μελέτη της Ελληνικής Επανάστασης. Μέσα από το ιστορικό του έργο αλλά και από τη δημοσιογραφική του δραστηριότητα επιχειρεί να φωτίσει γεγονότα και πρόσωπα που συνδέονται με την ιστορική διαδρομή της Ηλείας.

Στο πρώτο του ιστορικό μυθιστόρημα, «Τα Ματωμένα Αμπέλια», επιστρέφει στην Ηλεία του 1821 και στον Πύργιο αγωνιστή Χαράλαμπο Βιλαέτη. Η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τις τελευταίες ημέρες του Βιλαέτη και τη μάχη στα Σμιλεϊκά Αμπέλια τον Μάιο του 1821, μέσα από τους ήρωες της μυθοπλασίας του.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2025 από τις Εκδόσεις «ΕΛΚΥΣΤΗΣ».

Η παρουσία του Συνδέσμου των εν Αθήναις Πυργίων στο 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου συνεχίζεται, με συναντήσεις και αναφορές στους ανθρώπους της Ηλείας που ξεχωρίζουν με τη δημιουργική και πολιτιστική τους δράση.

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