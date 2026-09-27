Αεροπορική σύνδεση Καλαμάτας με Παρίσι και το 2027

Τη συνέχιση και το 2027 της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Παρίσι – Καλαμάτα επιβεβαίωσε η Transavia France, κατά τη διάρκεια των επαφών που είχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη διεθνή τουριστική έκθεση IFTM Top Resa 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι.

Η επιβεβαίωση της γραμμής για την επόμενη τουριστική περίοδο αποτελεί το σημαντικότερο αποτέλεσμα των συναντήσεων για τη Μεσσηνία, καθώς διατηρεί την απευθείας πρόσβαση από τη γαλλική πρωτεύουσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην έκθεση δείχνουν μικρή κάμψη της συνολικής επιβατικής κίνησης από τη Γαλλία προς την Ελλάδα το 2026.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και με στελέχη της Air France με αντικείμενο την αεροπορική συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου, χωρίς πάντως στο ΔΤ της Περιφέρειας να αναφέρεται κάποια συγκεκριμένη νέα συμφωνία με την εταιρεία.

Αποτελέσματα καταγράφονται, σύμφωνα με την Περιφέρεια, και στις συνεργασίες με γαλλικούς tour operators. Τα κυκλικά προγράμματα της Fitour Voyages στην Πελοπόννησο αυξήθηκαν μέσα στο 2026 από ένα σε τέσσερα.

Η εξέλιξη ακολούθησε τη συμμετοχή της Περιφέρειας στο Salon des Voyages της Limoges και την παρουσίαση της Πελοποννήσου στο αεροδρόμιο της πόλης.

Στη συνάντηση με τα στελέχη της Fitour Voyages Rémi Bastien και Marie Couty συζητήθηκε η περαιτέρω διεύρυνση των προγραμμάτων, καθώς και το ενδεχόμενο συμμετοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο Salon des Voyages της εταιρείας στην Brive το 2027.

Επαφές με την TUI France για τη Νότια Πελοπόννησο

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνάντηση με την TUI France, στην οποία εξετάστηκε η δυνατότητα επανένταξης της Νότιας Πελοποννήσου στα προγράμματα του μεγάλου tour operator.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, συμφωνήθηκε να προγραμματιστεί για το 2027 επαγγελματικό ταξίδι επιθεώρησης στην περιοχή για την Product Manager Greece της TUI France Chrystelle Simonneau.

Επαφές έγιναν ακόμη με τις Parcours & Voyages και Cercle des Voyages, που διαθέτουν ήδη προγράμματα στην Πελοπόννησο. Μεταξύ των επόμενων ενεργειών που συμφωνήθηκαν είναι διαδικτυακές εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τα στελέχη των δύο εταιρειών, αποστολή φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, παροχή πληροφοριακού υλικού στα γαλλικά και παρουσίαση νέων θεματικών διαδρομών.

Συναντήσεις με ΕΟΤ και Ελληνική Πρεσβεία

Επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην IFTM Top Resa ήταν ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ενώ ως συνεκθέτες συμμετείχαν ο Δήμος Σπάρτης, ο Δήμος Κορινθίων και ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου.

Στο περίπτερο της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν προκαθορισμένες B2B συναντήσεις, καθώς και επαφές με tour operators, αεροπορικές εταιρείες και εκπροσώπους της διεθνούς τουριστικής αγοράς.

Ο Θάνος Μιχελόγγονας συναντήθηκε με τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο και την προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας Έμυ Αναγνωστοπούλου. Στη συζήτηση εξετάστηκαν η ενίσχυση της παρουσίας της Πελοποννήσου στη γαλλική αγορά και η ανάπτυξη συνεργασιών με tour operators και αεροπορικές εταιρείες.

Η Περιφέρεια επισημαίνει επίσης τη συνεργασία με την Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας για τη διοργάνωση ταξιδιών Τύπου στην Πελοπόννησο, στα οποία έχουν συμμετάσχει γαλλικά μέσα όπως η Le Monde και η Le Parisien.

Ο αντιπεριφερειάρχης είχε ακόμη επαφές με διπλωματικούς ακολούθους της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία για κοινές δράσεις εξωστρέφειας στον τουρισμό, στα τοπικά προϊόντα και στους παραγωγούς της Πελοποννήσου.

Ο Θάνος Μιχελόγγονας σημείωσε ότι η Περιφέρεια ξεκίνησε να εργάζεται πιο συστηματικά στη γαλλική αγορά από την πρώτη συμμετοχή της στην IFTM Top Resa την προηγούμενη χρονιά. «Μέσα σε έναν χρόνο βλέπουμε ήδη συγκεκριμένα αποτελέσματα: περισσότερα κυκλικά προγράμματα για την Πελοπόννησο, διατήρηση της απευθείας σύνδεσης Παρίσι–Καλαμάτα και νέες συμφωνίες για εκπαιδεύσεις, γαλλόφωνο υλικό και ταξίδια επιθεώρησης», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι η συστηματικότερη συνεργασία με tour operators, αεροπορικές εταιρείες και θεσμικούς φορείς, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία της Πελοποννήσου στη γαλλική τουριστική αγορά.

Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, η Περιφέρεια συνεχίζει τις επαφές με τις εταιρείες που συμμετείχαν στις συναντήσεις, με στόχο οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε περισσότερα ταξιδιωτικά προγράμματα και νέες συνεργασίες.