Τρίπολη: Ανοιχτή δράση για τις νέες μορφές εργασίας

Η εκδήλωση με τίτλο «Work Anywhere. Connect at ARK Coworking Space» θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ARK Coworking Space, στην οδό Πλαπούτα 4-6, και απευθύνεται σε εργαζόμενους εξ αποστάσεως, freelancers, ελεύθερους επαγγελματίες και όσους ενδιαφέρονται για τα ευέλικτα μοντέλα εργασίας και τους συνεργατικούς χώρους.

Στόχος της δράσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η εξ αποστάσεως εργασία, η ανάπτυξη της κοινότητας των digital nomads και remote workers και η σύνδεσή τους με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. Παράλληλα, επιδιώκεται η προβολή της Τρίπολης και της Αρκαδίας ως τόπου που μπορεί να φιλοξενήσει και να υποστηρίξει εργαζόμενους οι οποίοι δεν συνδέονται επαγγελματικά με έναν συγκεκριμένο τόπο.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παρουσιάσεις για τη σύνδεση των digital nomads με τους προορισμούς και τις τοπικές κοινωνίες, τον ρόλο των coworking spaces, καθώς και τη σχέση του τουρισμού με την εξ αποστάσεως εργασία.

Στις 5.30 μ.μ. εκπρόσωποι της Marketing Greece θα παρουσιάσουν το WORKFROMGREECE.GR, ενώ στις 5.45 μ.μ. ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πελοποννήσου Θάνος Μιχελόγγονας θα μιλήσει με θέμα «Visit. Work. Connect. – Connecting Tourism, Digital Nomads and Local Businesses in the Peloponnese». Στις 6 μ.μ. η εντεταλμένη σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Τρίπολης Ελένη Καρούντζου θα αναφερθεί στον ρόλο των ψηφιακών εργαζομένων στην ανάπτυξη της Τρίπολης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Μεσσηνία έχει η παρέμβαση στις 6.15 μ.μ. του συμβούλου τουριστικής στρατηγικής του Visit Kalamata Ηλία Καλφακάκου, με θέμα «Βουνό το καλοκαίρι, θάλασσα τον χειμώνα. Φτιάχνοντας Προορισμούς για remote workers». Θα ακολουθήσουν παρουσίαση του «Work from Peloponnese / Phaos», συζήτηση με digital nomads για την εμπειρία της εργασίας και των ταξιδιών και ενότητα για την εμπειρία των remote workers στην Πελοπόννησο.

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με παρουσίαση για το coworking και τις ευκαιρίες δικτύωσης στο ARK και, από τις 8.20 έως τις 9 μ.μ., με ανοιχτή συζήτηση και networking.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Coworking Space) για την ανάπτυξη της καινοτομίας», με δικαιούχο τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027.