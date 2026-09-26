600.000 ευρώ για τον επαρχιακό δρόμο Αστρος - Λεωνίδιο

Τη σύμβαση για το έργο «Συντήρηση – Αποκατάσταση βατότητας Επαρχιακής Οδού Άστρους – Λεωνιδίου» υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Η παρέμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβλέπει εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης σε σημεία του επαρχιακού οδικού άξονα όπου έχουν καταγραφεί φθορές και ανάγκες επέμβασης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφαλέστερη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, το έργο εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη σταδιακή συντήρηση και αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Αρκαδίας.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος ανέφερε ότι συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο με προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια και στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης χαρακτήρισε σημαντικό τον συγκεκριμένο οδικό άξονα, σημειώνοντας ότι η νέα παρέμβαση αποτελεί μέρος του συνολικού σχεδιασμού για τη συντήρηση του επαρχιακού δικτύου.

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